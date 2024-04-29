Скандал с шелтером на Закарпатье решен: известно, где проживают жители Покровского района

Конфликт между Нересницкой громадой на Закарпатье и благотворительным фондом «Восток SOS» исчерпан. Сейчас жители Покровского района проживают в Закарпатской области, а для пожилых людей нашли жилье в разных регионах Украины. Об этом рассказал «Новостям Донбасса» координатор направления восстановления БФ «Восток SOS» Евгений Голованевский.



«Он (конфликт – ред.) решен, там действительно заселились люди из Покровского района. Также нам предоставили места, чтобы заселить пожилых людей», — подчеркнул Голованевский.



По его словам, пожилых людей разместили в разных уголках Украины.



Кроме того, Голованевский отметил, что благодаря огласке украинских СМИ и работе Мининтеграции эта история имеет положительный финал.



Напомним, в марте этого года произошел скандал, жителям Донецкой области должны были найти жилье на Закарпатье в шелтере, который отремонтировал благотворительный фонд «Восток SOS». Однако после восстановления здания местные власти заблокировали эвакуацию.



Тогда «Новости Донбасса» обратились к координатору благотворительного фонда, который отметил, что этот вопрос долгое время не решался, однако вскоре было подано компромиссное решение. В частности, использовать это помещение для релокации учреждения для детей из Донецкой области, имеющих инвалидность. Однако при условии, что проживание детей будет обеспечиваться не Закарпатской громадой, а Покровской громадой Донецкой области. Это решение было согласовано.



0800 332 614 — горячая линия благотворительного фонда «Схід SOS».