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Главное за день: Обстрелы пригорода Покровска и Торецка. Потери РФ в Луганске

22 мая 2024, 23:41

Главное за день: Обстрелы пригорода Покровска и Торецка. Потери РФ в Луганске

Общество

Оккупационные российские власти уже признали «бесхозным имуществом» тысячи квартир и домов на захваченных РФ территориях Украины и собираются изъять их в пользу России. Как подсчитала «Новая газета Европа», за три года оккупационные администрации обнаружили 13,3 тысячи объектов недвижимости, которые посчитали «бесхозными». А именно это квартиры и дома, чьи владельцы находятся за пределами оккупации. В первый год полномасштабной войны пророссийские чиновники находили в среднем по 235 «брошенных» домов ежемесячно, а сейчас — по полторы тысячи.

Для переселенцев из Луганской области создаются еще семь мест временного проживания. Об этом сообщили в областной военной администрации. Новые объекты обустраиваются совместно с международными партнерами и принимающими громадами Ровенской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской и Закарпатской областей.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские войска продолжают издеваться над гражданским населением в Волчанске Харьковской области.

В городах Донецкой области, которые подконтрольны Украине, заблокирована реклама в социальных сетях, не работает Zoom, нет возможности делать покупки через Aliexpress. Кроме того, недавно был отключен TikTok. Это происходит из-за того, что на всю территорию Донетчины распространяются международные санкции, поэтому блокируется часть ресурсов. Об этом сообщил совладелец краматорского провайдера «Элит лайн» Николай Кучерук.

Боевые действия

Российская армия обстреляла автомобиль полиции в Волчанске Харьковской области, в котором находились двое сотрудников полиции. Они ехали эвакуировать гражданских. Один полицейский погиб, еще один — ранен.

Военные РФ нанесли авиаудар по поселку Пивничное города Торецк Донецкой области, ранены три человека. Еще один житель Торецка погиб при утреннем обстреле. В Лимане от обстрела пострадал один человек, разрушены пять частных домов, магазин, админздание, газопроводы, автомобиль. В Чугуеве Харьковской области из-за российской атаки пострадали семь человек.

В оккупированном Лисичанске продолжают разбирать завалы после дневного обстрела. В группировке «ЛНР» заявили, что, по предварительной информации, обстрел унес жизни двух мирных жителей, еще четверо пострадавших доставлены в больницы.

В результате удара по территории «Луганской академии внутренних дел» 20 мая у россиян есть значительные потери среди офицерского состава. Телеграм-канал «Досье шпиона» утверждает, что вследствие удара погибло 13 российских военнослужащих, еще 26 получили ранения. Также, два источника, не связанных между собой, сообщают о ранении командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Геннадия Анашкина.

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