Головне за день: Обстріли передмістя Покровська та Торецька. Втрати РФ у Луганську

Суспільство



Окупаційна російська влада вже визнала «безхазяйним майном» тисячі квартир і будинків на захоплених РФ територіях України і збирається вилучити їх на користь Росії. Як підрахувала «Нова газета Європа», за три роки окупаційні адміністрації виявили 13,3 тисяч об'єктів нерухомості, які вважають «безхазяйними». А саме це квартири та будинки, чиї власники знаходяться за межами окупації. Першого року повномасштабної війни проросійські чиновники знаходили в середньому по 235 «кинутих» будинків щомісяця, а зараз — по півтори тисячі.



Для переселенців із Луганської області створюються ще сім місць тимчасового проживання. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Нові об'єкти облаштовуються спільно з міжнародними партнерами та громадами Рівненської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської та Закарпатської областей.



Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець заявив , що російські війська продовжують знущатися з цивільного населення у Вовчанську Харківської області.



У містах Донецької області, які підконтрольні Україні, заблоковано рекламу в соціальних мережах, не працює Zoom, немає можливості робити покупки через Aliexpress. Крім того, нещодавно було вимкнено TikTok. Це відбувається через те, що на всю територію Донеччини поширюються міжнародні санкції, тому блокується частина ресурсів. Про це повідомив співвласник краматорського провайдера «Еліт лайн» Микола Кучерук.



Бойові дії



Російська армія обстріляла автомобіль поліції у Вовчанську Харківської області, в якому перебували двоє співробітників поліції. Вони їхали евакуювати цивільних. Один поліцейський загинув, ще один поранений.



Військові РФ завдали авіаудару по селищу Північне міста Торецьк Донецької області, поранено троє людей. Ще один житель Торецька загинув під час ранкового обстрілу. У Лимані від обстрілу постраждала одна людина, зруйновано п'ять приватних будинків, магазин, адмінбудівлю, газопроводи, автомобіль. У Чугуєві Харківської області через російську атаку постраждали семеро людей.



В окупованому Лисичанську продовжують розбирати завали після денного обстрілу. У угрупуванні «ЛНР» заявили, що, за попередньою інформацією, обстріл забрав життя двох мирних жителів, ще четверо постраждалих доставлені до лікарень.



Внаслідок удару по території «Луганської академії внутрішніх справ» 20 травня росіяни мають значні втрати серед офіцерського складу. Телеграм-канал «Досьє шпигуна» стверджує, що внаслідок удару загинуло 13 російських військовослужбовців, ще 26 отримали поранення. Також, два джерела, не пов'язані між собою, повідомляють про поранення командувача військ Південного військового округу генерал-полковника Геннадія Анашкіна.



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