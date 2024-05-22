На подконтрольной Украине части Донецкой области из-за санкций происходит блокировка многих ресурсов

В городах Донецкой области, которые подконтрольны Украине, заблокирована реклама в социальных сетях, не работает Zoom, нет возможности делать покупки через Aliexpress. Кроме того, недавно был отключен Tik Tok. Это происходит из-за того, что на всю территорию Донетчины распространяются международные санкции, поэтому блокируется часть ресурсов. Об этом сообщил совладелец магазинного провайдера «Элит лайн» Николай Кучерук, передает издание «Детектор медиа».



«После полномасштабного наступления России США и ЕС приняли санкции в отношении России и оккупированных территорий. К сожалению, не было различено, какие территории Донецкой и Луганской области оккупированы, а какие нет. Поэтому некоторые ресурсы типа eBay или Google, с самого начала начали блокировать всю Луганскую и Донецкую область. И они перестали работать. Google даже хотел заблокировать почту и другие услуги. Но, к счастью, присоединилось много медийщиков и Google прекратил блокировку. Некоторое время не работали Apple Pay. Но в конце концов он возобновил работу. Впрочем, каждый месяц новые и новые ресурсы нас блокировали. На этой неделе это сделал ТикТок. Также у нас не работает Duolingo, нельзя общаться через Zoom. Нас блокируют конкретные ресурсы. Сначала мы писали письма напрямую в эти компании, ответа не последовало», — отметил он.



По словам Кучерука, обращение в Интернет-ассоциацию Украины и в Министерство цифровой трансформации должного результата не дало.



Кучерук подчеркнул, что на подконтрольной территории Донетчины 800 тысяч населения не могут получить доступ к ресурсам.



Кроме того, он рассказал, как происходит блокировка. Так, у каждого оператора есть перечень IP-адресов, предоставляемых пользователям, это публичная информация, которая определяется по геопозиции. Те, кто выполняет санкции, берет данные из реестров городов. Краматорск, Дружковка, Славянск и другие города оказываются под ограничениями.



Решить эту проблему, по мнению Кучерука, можно только на государственном уровне, в частности, нужно обратиться к международным компаниям и объяснить, что не вся Донецкая область оккупированная.



Совладелец магазинного провайдера подчеркнул, что в регионе VPN не блокируется, однако из-за него снижается скорость интернета.



«Качественный VPN стоит денег (100–200 грн. в месяц). А это может быть слишком дорого. Потому что в Краматорске цена за интернет ниже, чем по всей Украине. Поэтому дополнительные затраты на качественный VPN немногие могут себе позволить. А бесплатный работает с проблемами. Мы об этом рассказываем людям и предупреждаем», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что сервис Google Pay отключил возможность оплаты и добавления новых карт для пользователей, зарегистрированных в Донецкой и Луганской областях. Как пояснили в Приватбанке, таким образом Google выполняет санкционную политику.



Кроме того, пользователи устройств Apple, регистрировавшие свои аккаунты с указанием адреса в рамках Донецкой или Луганской областей, жалуются на ограничение доступа к ряду услуг. Блокировки касаются и тех, кто покинул территорию Донбасса, но оставил в настройках прежний адрес.