Главное за день: Россия обстреляла Харьков. Между «Л-ДНР» и РФ установили особую зону

Общество



Губернатор Ростовской области (РФ) Василий Голубев издал указ, устанавливающий особую 5-километровую зону на границе с оккупированными частями Донецкой и Луганской областей. Эту зону можно пересечь только, если за 12 часов уведомить соответствующие службы. Особый правовой режим начинает действовать, но не на основных КПП, а на отдельных территориях. При этом российские чиновники утверждают, что изменений в работе пунктов пропуска для обычных людей не будет.



Российские силовики спустя 10 лет задержали «казака», который пытал и убил двух людей в Луганской области. По версии следствия, российские военные, так называемые казаки в 2014 году остановили двоих парней на блокпосте, а затем пытали, застрелили и сожгли.



Запорожская атомная электростанция, которая расположена в городе Энергодар, находится в очередной раз на грани блэкаута. Известно, что сейчас работает только одна линия питания.



Боевые действия



Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на узком участке фронта между селами Старомихайловка и Бердычи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений.



По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись возле города Часов Яр Донецкой области. Также армия РФ продвинулась в городе Красногоровка и селе Клещиевка на Донетчине. Накануне Минобороны РФ заявило о якобы полном захвате Клещиевки. Однако украинские военные аналитики эту информацию опровергают. Бои за село под Бахмутом продолжаются.



Армия РФ нанесла не менее 15 ударов по Харькову. В результате атаки семь человек погибли и 16 пострадали. Попадание зафиксировано по Холодногорскому и Основянскому районам. Основной удар пришелся по гражданскому предприятию — типографии.



Во временно оккупированной Горловке Донецкой области сегодня, 23 мая, произошли обстрелы. Известно об одном погибшем, кроме того, 11 людей — получили ранения.



В Белгородской области РФ в результате детонации беспилотника погибла женщина, также есть повреждения.



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