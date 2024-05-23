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Ростовская область установила особый порядок пересечения границы с территории Донбасса

23 мая 2024, 20:39

Ростовская область установила особый порядок пересечения границы с территории Донбасса

Губернатор Ростовской области (РФ) Василий Голубев издал указ, устанавливающий особую 5-километровую зону на границе с оккупированными частями Донецкой и Луганской областей. Эту зону можно пересечь только, если за 12 часов уведомить соответствующие службы.

Особый правовой режим начинает действовать, но не на основных КПП, а на отдельных территориях.

При этом российские чиновники утверждают, что изменений в работе пунктов пропуска для обычных людей не будет.

«Также собственники земельных участков и помещений, находящихся в стометровой полосе местности, расположенной в пределах особой зоны, могут находиться на этих участках без каких-либо ограничений. Не ограничено и нахождение в стометровой полосе сотрудников государственных и муниципальных учреждений, выполняющих служебные задачи», — прокомментировал свой указ Голубев.

Все остальные люди должны уведомить о своих намерениях российских пограничников.

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