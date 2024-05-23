Головне за день: Росія обстріляла Харків. Між «Л-ДНР» та РФ встановили спецзону

Суспільство



Губернатор Ростовської області Василь Голубєв видав указ, що встановлює особливу 5-кілометрову зону на кордоні з окупованими частинами Донецької та Луганської областей. Цю зону можна перетнути лише, якщо за 12 годин повідомити відповідні служби. Особливий правовий режим починає діяти, але з основних КПП, але в окремих територіях. При цьому російські чиновники стверджують, що змін у роботі пунктів пропуску для пересічних людей не буде.



Російські силовики через 10 років затримали «козака», який катував і вбив двох людей на Луганщині. За версією слідства, російські військові, так звані козаки у 2014 році зупинили двох хлопців на блокпості, а потім катували, застрелили та спалили.



Запорізька атомна електростанція, яка розташована в місті Енергодар, знову знаходиться на межі блекауту. Відомо, що зараз працює лише одна лінія живлення.



Бойові дії



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив , що найбільш інтенсивні та жорсткі бої продовжуються на Покровському та Курахівському напрямках. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на вузькій ділянці фронту між селами Старомихайлівка та Бердичі шляхом наступальних та штурмових дій найбільш підготовлених підрозділів.



За даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися біля міста Часів Яр Донецької області. Також армія РФ просунулась у місті Красногорівка та селі Кліщіївка на Донеччині. Напередодні Міноборони РФ заявило про нібито повне захоплення Кліщіївки. Проте українські військові аналітики цю інформацію заперечують. Бої за село під Бахмутом продовжуються.



Армія РФ завдала щонайменше 15 ударів по Харкову. Внаслідок атаки семеро людей загинули та 16 постраждали. Влучання зафіксовано у Холодногірському та Основ'янському районах. Основний удар припав на цивільне підприємство — друкарню.



У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області 23 травня сталися обстріли. Відомо про одного загиблого, крім того, 11 людей отримали поранення.



У Білгородській області РФ внаслідок детонації безпілотника загинула жінка, також є пошкодження.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.