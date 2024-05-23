Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Росія обстріляла Харків. Між «Л-ДНР» та РФ встановили спецзону

23 травня 2024, 23:34

Головне за день: Росія обстріляла Харків. Між «Л-ДНР» та РФ встановили спецзону

Суспільство

 Губернатор Ростовської області Василь Голубєв видав указ, що встановлює особливу 5-кілометрову зону на кордоні з окупованими частинами Донецької та Луганської областей. Цю зону можна перетнути лише, якщо за 12 годин повідомити відповідні служби. Особливий правовий режим починає діяти, але з основних КПП, але в окремих територіях. При цьому російські чиновники стверджують, що змін у роботі пунктів пропуску для пересічних людей не буде.

Російські силовики через 10 років затримали «козака», який катував і вбив двох людей на Луганщині. За версією слідства, російські військові, так звані козаки у 2014 році зупинили двох хлопців на блокпості, а потім катували, застрелили та спалили.

Запорізька атомна електростанція, яка розташована в місті Енергодар, знову знаходиться на межі блекауту. Відомо, що зараз працює лише одна лінія живлення.

Бойові дії

 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив , що найбільш інтенсивні та жорсткі бої продовжуються на Покровському та Курахівському напрямках. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на вузькій ділянці фронту між селами Старомихайлівка та Бердичі шляхом наступальних та штурмових дій найбільш підготовлених підрозділів.

За даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися біля міста Часів Яр Донецької області. Також армія РФ просунулась у місті Красногорівка та селі Кліщіївка на Донеччині. Напередодні Міноборони РФ заявило про нібито повне захоплення Кліщіївки. Проте українські військові аналітики цю інформацію заперечують. Бої за село під Бахмутом продовжуються.

Армія РФ завдала щонайменше 15 ударів по Харкову. Внаслідок атаки семеро людей загинули та 16 постраждали. Влучання зафіксовано у Холодногірському та Основ'янському районах. Основний удар припав на цивільне підприємство — друкарню.

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області 23 травня сталися обстріли. Відомо про одного загиблого, крім того, 11 людей отримали поранення.

У Білгородській області РФ внаслідок детонації безпілотника загинула жінка, також є пошкодження.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:34
Головне за день: Росія обстріляла Харків. Між «Л-ДНР» та РФ встановили спецзону
22:06
Вибухи на Кримському півострові: в Алушті почалася пожежа
20:39
Ростовська область запровадила особливий порядок перетину кордону з території Донбасу
18:45
Російські силовики через 10 років затримали «козака», який катував та вбив двох людей у Луганській області
17:07
ЗСУ вдарили по позиціях ППО РФ під окупованим Донецьком: знищено ЗРК С-300/400
16:17
ЗАЕС знову на межі блекауту, відключилася зовнішня повітряна лінія — Енергоатом
15:36
Внаслідок обстрілів Горлівки одна людина загинула та 11 постраждали
14:18
Партизани виявили техніку окупантів у Євпаторії — АТЕШ
13:45
На захопленому Донбасі окупанти заборонили носити форму «поліцейським» у вільний від чергування час – ЦНС
13:26
В окупованому Маріуполі загарбники перейменували одну з вулиць: містяни були проти
08:38
Війська Росії просунулися біля Часового Яру, а також у Красногорівці та Кліщіївці — DeepState
23:41
Головне за день: Обстріли передмістя Покровська та Торецька. Втрати РФ у Луганську
23:15
В окупації в українців масово забирають нерухомість під різними приводами
21:55
В окупованій Макіївці пролунав вибух
20:50
«ЛНР» заявила про обстріл окупованого Лисичанська: наслідки
19:07
«ДНР» заявила, що вперше на окуповану територію прилетіла ракета ATACMS
17:25
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
17:17
Госпіталізує військових РФ: «головному лікарю» в окупованому Старобільську присудили максимальний термін покарання
12:30
Удар по «академії внутрішніх справ» в окупованому Луганську: РФ має значні втрати серед офіцерів
23:27
Головне за день: Атаковані Донецьк та Должанськ. У Покровську буде підземна лікарня
усі новини
23:34
Головне за день: Росія обстріляла Харків. Між «Л-ДНР» та РФ встановили спецзону
23:17
«Схеми»: Кириленко та дружина користуються BMW, яку він так і не задекларував
22:06
Вибухи на Кримському півострові: в Алушті почалася пожежа
20:39
Ростовська область запровадила особливий порядок перетину кордону з території Донбасу
20:00
Зеленський: Ми знаємо про плани Кремля
19:14
Катар допоміг повернути на українську територію ще 13 дітей
18:45
Російські силовики через 10 років затримали «козака», який катував та вбив двох людей у Луганській області
18:02
Глава Нацполіції пояснив, як може відбуватися затримання чоловіка без військового квитка поза домом
17:30
В окупованому Донецьку закрили сім гральних клубів
17:07
ЗСУ вдарили по позиціях ППО РФ під окупованим Донецьком: знищено ЗРК С-300/400
16:17
ЗАЕС знову на межі блекауту, відключилася зовнішня повітряна лінія — Енергоатом
16:13
Українські війська покращили свій плацдарм на лівому березі Дніпра – боєць ЗСУ
15:57
Військову частину в Краснодарському краї РФ атакували безпілотники — ЗМІ
15:36
Внаслідок обстрілів Горлівки одна людина загинула та 11 постраждали
15:33
Сирський назвав напрямки, де зараз найбільш інтенсивні та жорсткі бої у Донецькій області
14:59
Безпілотники атакували підприємства у Татарстані: триває евакуація, аеропорти призупинили роботу
14:42
Армія РФ обстріляла рятувальників, які після першого удару гасили масштабну лісову пожежу поблизу Лимана
14:18
Партизани виявили техніку окупантів у Євпаторії — АТЕШ
13:45
На захопленому Донбасі окупанти заборонили носити форму «поліцейським» у вільний від чергування час – ЦНС
13:26
В окупованому Маріуполі загарбники перейменували одну з вулиць: містяни були проти
усі новини
ВІДЕО
Вибухи на Кримському півострові: в Алушті почалася пожежа Вибухи на Кримському півострові: в Алушті почалася пожежа
23 травня, 22:06
Наслідки удару ЗСУ по позиціях ППО РФ під Донецьком. Фото: кадр з відео ЗСУ вдарили по позиціях ППО РФ під окупованим Донецьком: знищено ЗРК С-300/400
23 травня, 17:07
БПЛА у Татарстані. Кадр з відео Безпілотники атакували підприємства у Татарстані: триває евакуація, аеропорти призупинили роботу
23 травня, 14:59
Часів Яр. Кадр з відео Росіяни вночі намагалися прорватися в Часів Яр: подробиці
23 травня, 11:19
Росіяни катують та страчують цивільних у Вовчанську: Лубінець. Фото: Новини Донбасу Росіяни катують та страчують цивільних у Вовчанську — Лубінець
22 травня, 16:25
Затримання луганчанина проросійськими бойовиками. Фото: Кадр з відео У Луганську «судитимуть» громадянина України, якого бойовики «ЛНР» звинувачують у фінансуванні «Азова»
21 травня, 20:46

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір