Головне за день: РФ просувається на Донеччині. Україні дозволяють бити по території Росії

Політика



Видання Politico повідомило, що президент США Джозеф Байден таємно схвалив удари по території РФ з боку ЗСУ. За даними джерел видання, завдання ударів американською зброєю дозволено лише по території біля кордонів Харківської області.



Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив , що Україні потрібно дозволити бити по Росії західною зброєю. За його словами, Україна повинна мати можливість вести війну «найефективнішим для неї способом».



Суспільство



Загинула військова кореспондентка Анастасія Волкова. Дівчина постраждала внаслідок зіткнення двох машин 30 травня у Слов'янську на Донеччині. За попередньою інформацією, вона була на пішохідному переході у центрі міста. У цей момент на проїжджій частині сталося зіткнення двох машин – синього мікроавтобуса та зеленого ВАЗу. Удар був такої сили, що машину відкинуло на Анастасію. Водій ВАЗу загинув на місці.



Сьогодні стало відомо про смерть парамедика «Госпітальєрів» та журналістки Ірина Цибух із позивним «Чека». Дівчина загинула на Харківському напрямку.



У суді російського міста Ростов-на-Дону слухається кримінальна справа стосовно командира взводу ВДВ старшого лейтенанта Айдина Жамідулова та його підлеглого пересічного Олексія Дорожкіна. За версією прокурора, чоловіки викрали та вбили 23-річну дівчину із тимчасово окупованої Луганської області.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, російська армія просунулась поблизу села Нетайлове та Андріївка Донецької області.



30 травня внаслідок нічної атаки на анексований Крим пошкоджено або знищено чотири транспортно-десантні катери, два пороми та лоцманський катер. Крім цього, пошкоджено пороми «Конро Трейдер» та «Авангард». Як повідомляє «Радіо Свобода», геолокація підтверджує, що удару було завдано по одному з російських катерів у бухті Вузька в порту «Чорноморськ».



За даними партизанського руху «АТЕШ», у захопленому Маріуполі у «Приморському районному відділенні Маріупольського МУ МВС ДНР» смертельно отруїлися окупанти.



В окупованому Первомайську Луганської області вночі пролунали вибухи. В угрупуванні «ЛНР» заявили, що є два «прильоти» у приватному секторі. Окупаційна адміністрація стверджує, що обстрілом пошкоджено газопровід, нібито горить суха трава. Інформації про постраждалих наразі немає.



У Білгородській області троє людей отримали поранення під час атаки. У міноборони РФ заявили, що в сили ППО збили над Білгородською областю чотири дрони.



У республіці Алтай (РФ) спалахнула одна з будівель резиденції Володимира Путіна. За офіційними документами те, що називають «дачею Путіна», є санаторно-курортний комплекс «Алтайський двір». Він належить російському концерну "Газпром". ЗМІ пишуть, що Путін часто користується цією резиденцією та навіть облаштував там бункер. Там він проводив час під час пандемії коронавірусу, а також під час заколоту приватної військової компанії «Вагнер».



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