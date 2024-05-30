На Алтае загорелась резиденция Путина

В республике Алтай (РФ) загорелась одна из построек резиденции Владимира Путина. Об этом сообщают российские СМИ. Пожар возник в резиденции, где Путин принимал итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони в 2015 году.

По официальным документам то, что называют «дачей Путина» является санаторно-курортный комплекс «Алтайский двор». Он принадлежит российскому концерну «Газпром».



СМИ пишут, что Путин часто пользуется этой резиденцией и даже обустроил там бункер. Там он проводил время во время пандемии коронавируса, а также во время мятежа частной военной компании «Вагнер».