В Луганске двое российских оккупантов похитили и убили 23-летнюю девушку

В суде российского города Ростов-на-Дону слушается уголовное дело в отношении командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина. По версии прокурора, мужчины похитили и убили 23-летнюю девушку из временно оккупированной Луганской области. Об этом передает российское издание «Коммерсант».



Обвиняемый Айдын Айдын Жамидулов в январе 2022 года подписал контракт с Министерством обороны РФ. У него есть супруга и двое детей. Что касается другого подозреваемого, то Алексей Дорожкин был мобилизован в январе 2023 года.



Согласно версии следствия, 13 января 2023 года Айдын Жамидулов вместе с другими военными, в том числе Алексеем Дорожкиным, находились в кафе Луганска «Радуга». Чуть позже в заведение пришла местная жительница Валентина Давронова, с которой Айдын Жамидулов ранее состоял в интимных отношениях. Между ними произошел конфликт, мужчина боялся, что та сообщит об их связи его супруге.



Далее история продолжалась таким образом, что Жамидулов и Дорожкин посадили Валентину в кузов «КамАЗа» и связали ей руки скотчем. Чтобы как-то себя оправдать перед другими военными, Айдын Жамидулов рассказал, что Валентина Давронова служила в украинской армии с 2018 по 2021 год и на ее теле есть татуировки с украинской символикой. Также он заявил, что она якобы занимается разведкой в интересах ВСУ.



В солдатской бане Валентине было нанесено около двух десятков ударов ножом в разные части тела, а Дорожкин убил жертву ударом ножа в область сердца. Тело девушки вывезли за пределы части и подорвали тремя гранатами, чтобы сделать невозможным ее опознание и скрыть следы преступления.



Однако убийство удалось раскрыть буквально по горячим следам, фигурантов задержали и арестовали. Военный суд будет рассматривать это дело летом этого года.



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