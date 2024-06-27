Столтенберг: Российские войска не способны на «значительные прорывы», но продолжат продвигаться по линии фронта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что российские войска не способны на «значительные прорывы» на поле боя в Украине. Причиной этому послужили удары вглубь территории России — они причиняют ей значительные поражения.



Об этом заявил Столтенберг в интервью агентству AFP, пишет «Европейская правда».



«И у нас нет никаких других признаков или причин считать, что Россия имеет возможности, силы для значительных прорывов», — сказал он.



Столтенберг отметил, что Россия начала очередное наступление в Украине в течение весны-лета, «но пока только с незначительными успехами».



Генсек Альянса предостерег, что Россия, скорее всего, «продолжит продвигаться по линии фронта» и наносить авиаудары по Украине.



«Но мы видим, что украинцы смогли удержать линию фронта. Они смогли и дальше наносить тяжелые потери российским оккупантам — как вдоль линии фронта, так и ударами вглубь российской территории», — отметил Столтенберг.

Сегодня на передовой произошло более 80 боевых столкновений.



Украинские войска контратаковали и выбили армию РФ из микрорайона «Канал» в Часов Яре. Также Силы обороны Украины отбросили российские войска возле села Терны Донецкой области.