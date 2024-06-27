Російські війська не здатні на значні прориви, але продовжать просуватися лінією фронту – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російські війська не здатні на значні прориви на полі бою в Україні. Причиною цього стали удари вглиб території Росії — вони завдають їй значних поразок.



Про це заявив Столтенберг в інтерв'ю агентству AFP, – пише «Європейська правда».



«І у нас немає жодних інших ознак чи причин вважати, що Росія має можливості, сили для значних проривів», — сказав він.



Столтенберг зазначив, що Росія розпочала черговий наступ в Україні протягом весни-літа, але поки що лише з незначними успіхами.



Генсек Альянсу застеріг, що Росія, радше за все, продовжуватиме просуватися лінією фронту і завдаватиме авіаударів по Україні.



«Але ми бачимо, що українці змогли утримати лінію фронту. Вони змогли й надалі завдавати важких втрат російським окупантам — як уздовж лінії фронту, так і ударами вглиб російської території», — зазначив Столтенберг.

Сьогодні на передовій сталося понад 80 бойових зіткнень.



Українські війська контратакували та вибили армію РФ з мікрорайону «Канал» у Часовому Ярі. Також Сили оборони України відкинули російські війська біля села Терни на Донеччині.