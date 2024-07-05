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Путин второй день подряд озвучивает прессе свои условия для прекращения огня по Украине

05 июля 2024, 17:16

Путин второй день подряд озвучивает прессе свои условия для прекращения огня по Украине

Глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал  Владимиру Путину о своей недавней поездке в Киев. Об этом заявил глава Кремля после встречи в Москве с Орбаном. 

Путин в очередной раз заявил, что Москва открыта к переговорам на своих условиях. 

«Как нам видится и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра Венгрии в Киеве все еще не готовы отказаться от ведения войны до победного конца», — сказал он.

Путин обвинил украинскую власть в нелегитимности и поиске предлога для введения военного положения, проведения выборов. Он снова озвучил свое требование к Киеву — отказаться от четырех областей Украины. 

Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву. До этого он впервые побывал в Киеве с начала полномасштабной войны и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Путин заявил, что оккупационные войска не прекратят обстреливать Украину до тех пор, пока не будут проведены переговоры. В то же время он считает власть в Украине нелегитимной, с которой он не планирует говорить.

Еще раньше Путин заявил, что никогда не откажется от украинских территорий, которые захватили оккупационные войска в обмен на мир. 14 июня Путин в ходе встречи с руководством российского МИД назвал условия для начала переговоров по «урегулированию украинского кризиса». В частности, глава Кремля отметил, что украинские власти должны отказаться от вступления страны в НАТО и закрепить ее безъядерный статус. Вместе с этим российский лидер потребовал признать Республику Крым и еще четыре региона частью РФ.

Если украинская сторона откажется от предложенных Владимиром Путиным условий мира, то следующие условия будут для Киева более жесткими, – заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Российская Федерация может начать переговоры по прекращению войны в ближайшее время, но для этого нужно выйти из оккупированных территорий Украины, – заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, состоялся Глобальный саммит мира в Швейцарии, участники во время которого обсудили такие темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев. Киев предоставил участникам Формулу мира, согласно которой можно прекратить войну. 

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