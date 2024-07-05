Путін другий день поспіль озвучує пресі свої умови для припинення вогню по Україні

Глава угорського уряду Віктор Орбан розповів очільнику Кремля Володимиру Путіну про свою нещодавню поїздку до Києва. Про це заявив Путін після зустрічі у Москві з Орбаном.



Він вкотре заявив, що Москва відкрита до переговорів на своїх умовах.



«Як нам бачиться і з урахуванням почутого сьогодні від пана прем'єр-міністра Угорщини, у Києві досі не готові відмовитися від ведення війни до переможного кінця», — сказав він.



Путін звинуватив українську владу у нелегітимності та пошуку приводу для запровадження воєнного стану, проведення виборів. Він знову озвучив свою вимогу до Києва — відмовитись від чотирьох областей України.



Віктор Орбан прибув із візитом до Москви. До цього він вперше побував у Києві з початку повномасштабної війни та зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Путін заявив, що окупаційні війська не припинять обстрілювати Україну доти, доки не будуть проведені переговори. Водночас він вважає владу в Україні нелегітимною, з якою не планує говорити.



Ще раніше Путін заявив, що ніколи не відмовиться від українських територій, які захопили окупаційні війська в обмін на мир. 14 червня Путін під час зустрічі з керівництвом російського МЗС назвав умови для початку переговорів щодо «врегулювання української кризи». Зокрема, глава Кремля зазначив, що українська влада має відмовитися від вступу країни до НАТО та закріпити її без'ядерний статус. Водночас російський лідер вимагав визнати Республіку Крим і ще чотири регіони частиною РФ.



Якщо українська сторона відмовиться від запропонованих Володимиром Путіним умов миру, то наступні умови будуть для Києва жорсткішими, – заявив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін.



Російська Федерація може розпочати переговори щодо припинення війни найближчим часом, але для цього потрібно вийти з окупованих територій України,– заявив Президент України Володимир Зеленський.



Як повідомлялося, відбувся Глобальний саміт миру у Швейцарії, учасники під час якого обговорили такі теми: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення всіх полонених та депортованих українців. Київ надав учасникам Формулу миру, за якою можна припинити війну.