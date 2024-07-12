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Главное за день: Обстрел аэродрома в Мариуполе. «ДНР» вынесла приговор сотруднику ОБСЕ

12 июля 2024, 23:57

Главное за день: Обстрел аэродрома в Мариуполе. «ДНР» вынесла приговор сотруднику ОБСЕ

Политика

В министерстве обороны Великобритании объяснили, что не разрешали Украине бить ракетами Storm Shadows по военным объектам России. Как отмечается, политика правительства «не изменилась» в отношении развертывания ракет большой дальности.

Экономика

В группировке «ДНР» отчитались о бюджете, который якобы был использован на оккупированных территориях Донецкой области в 2023 году. Утверждается, что доходы «бюджета» превысили 304 миллиарда рублей (150 миллиардов гривен). При этом большая часть — это поступления из РФ.

Общество

В «верховном суде ДНР» временно оккупированного Донецка приговорили сотрудника ОБСЕ в Украине 56-летнего Вадима Голду к 14 годам лишения свободы. Его обвиняют в шпионаже.

Группировка «ДНР» внедрила на оккупированных территориях Донецкой области «закон об админправонарушениях». Там перечислены штрафы за действия, которые «ДНР» расценивает как нарушения согласно российской Конституции и другим законам страны-оккупанта.  К примеру, «закон» содержит нормы о штрафах за ненадлежащее обращение с символикой «ДНР», запрещает торговать в неустановленных местах и прочее. Есть наказания за попрошайничество.

Российские военные убили женщину пожилого возраста в оккупированном селе Никольское Донецкой области, сообщили в партизанском движении «Жовта Стрічка». Место преступления россияне не покинули, а заселились в дом убитой пенсионерки.

Боевые действия

По данным аналитиков DeepState, российская армия продвинулась возле сел Воздвиженка и Роздоловка Донецкой области.

Российские войска сбросили авиабомбу на Лиман Донецкой области. В результате ранены четыре человека. В Мирнограде в ходе обстрела погибли три человека, 10 ранены. В Константиновке оккупанты попали по территории предприятия, убили двух людей и троих ранили. Еще один человек пострадал в ходе обстрела села Леонидовка. Российские войска ударили по пожарно-спасательной части в городе Торецк Донецкой области. В результате обстрела части от здания остались руины.

В тоже время наибольшее количество боевых столкновений состоялось на Покровском направлении.

Днем российские войска сбросили с дрона взрывчатку на Берислав Херсонской области, тяжелые травмы получила 94-летняя местная жительница. Она скончалась в больнице.

Вечером 11 июля оккупанты ударили авиабомбами по жилому сектору поселка Белый Колодец Волчанской громады Харьковской области. Погибли три человека (2 мужчины и женщина), еще 8 человек пострадали. От взрывов разрушены жилые дома и дворовые постройки.

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы в Приморском районе, а за улицей Флотской поднялся столб дыма. Есть предварительная информация о «прилете» в районе аэропорта. Недавно там был вице-премьер-министр РФ Марат Хуснулин и глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

В группировке «ДНР» заявили о ранении жителей оккупированного Донецка и повреждениях инфраструктуры в результате атак беспилотников. Оккупанты утверждают, что повреждены два рейсовых автобуса в Петровском и Кировском районах города. Пострадали ли при этом пассажиры, не сообщается.

Однако известно о пострадавшем пассажире автобуса № 41 по ул. Бирюзова, боеприпас был сброшен на заднюю часть транспортного средства.

В мае и июня среднесуточные потери россиян убитыми и ранеными в Украине увеличились до максимумов в ходе конфликта – 1262 и 1163 соответственно. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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