«ДНР» отчиталась о годовом «бюджете» — он почти полностью состоял из российских поступлений

В группировке «ДНР» отчитались о бюджете, который якобы был использован на оккупированных территориях Донецкой области в 2023 году.



В оккупационной администрации «ДНР» утверждают, что доходы «бюджета» превысили 304 миллиарда рублей (150 миллиардов гривен). При этом большая часть — это «безвозмездные поступления». Так, оккупированные территории профинансировали российские регионы на 249 миллиардов рублей или 125 миллиардов гривен. То есть так называемых «налогов» в «бюджет» поступило менее 55 миллиардов рублей (27 млрд. грн.).



«ДНР» израсходовала более 320,7 млрд рублей (160 млрд. грн.), создав дефицит в размере более 16,6 млрд рублей (8 млрд. грн.).



Осенью 2023 года в России приняли бюджет на 2024 год‎‎. Оккупированные территории Украины в нем являлись дотационными.