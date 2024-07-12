Головне за день: Обстріл аеродрому у Маріуполі. «ДНР» винесла вирок співробітнику ОБСЄ

Політика



У міністерстві оборони Великобританії пояснили , що не дозволяли Україні бити ракетами Storm Shadows по військових об'єктах Росії. Як зазначається, політика уряду «не змінилася» щодо розгортання ракет великої дальності.



Економіка



В угрупуванні «ДНР» відзвітували про бюджет , який нібито був використаний на окупованих територіях Донецької області у 2023 році. Стверджується, що доходи "бюджету" перевищили 304 мільярди рублів (150 мільярдів гривень). Однак більшість коштів — це надходження з РФ.



Суспільство



У «верховному суді ДНР» тимчасово окупованого Донецька засудили співробітника ОБСЄ в Україні 56-річного Вадима Голда до 14 років позбавлення волі. Його звинувачують у шпигунстві.



Угруповання «ДНР» запровадило на окупованих територіях Донецької області «закон про адмінправопорушення». Там перераховано штрафи за дії, які «ДНР» розцінює як порушення згідно з російською Конституцією та іншими законами країни-окупанта. Наприклад, «закон» містить норми про штрафи за неналежне поводження із символікою «ДНР», забороняє торгувати в невстановлених місцях та інше. Є покарання і за жебракування.



Російські військові вбили жінку похилого віку в окупованому селі Микільське на Донеччині, повідомили у партизанському русі «Жовта Стрічка». Місце злочину росіяни не покинули, а заселилися до будинку вбитої пенсіонерки.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, російська армія просунулась біля сіл Воздвиженка та Роздолівка Донецької області.



Російські війська скинули авіабомбу на Лиман на Донеччині. В результаті поранено чотирьох людей. У Мирнограді в ході обстрілу загинули троє людей, 10 поранені. У Костянтинівці окупанти влучили по території підприємства, вбили двох людей та трьох поранили. Ще одна людина постраждала під час обстрілу села Леонідівка. Російські війська вдарили по пожежно-рятувальній частині у місті Торецьк Донецької області. Внаслідок обстрілу частини від будівлі залишилися руїни.



У той же час, найбільша кількість бойових зіткнень відбулася на Покровському напрямку.



Вдень російські війська скинули з дрону вибухівку на Берислав Херсонської області, тяжкі травми зазнала 94-річна місцева мешканка. Вона померла у лікарні.



Увечері 11 липня окупанти вдарили авіабомбами по житловому сектору селища Біла Колодязь Вовчанської громади Харківської області. Загинули троє людей (2 чоловіки та жінка), ще 8 осіб постраждали. Вибухами зруйновано житлові будинки та дворові споруди.



В окупованому Маріуполі пролунали вибухи у Приморському районі, а за вулицею Флотською піднявся стовп диму. Є попередня інформація про «приліт» у районі аеропорту. Нещодавно там був віце-прем'єр-міністр РФ Марат Хуснулін та голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін.



В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення мешканців окупованого Донецька та пошкодження інфраструктури внаслідок атак безпілотників. Окупанти стверджують, що пошкоджено два рейсові автобуси в Петрівському та Кіровському районах міста. Чи постраждали пасажири, не повідомляється.



Проте відомо про постраждалого пасажира автобуса № 41 на вул. Бірюзова, боєприпас скинули на задню частину транспортного засобу.



У травні та червня середньодобові втрати росіян убитими та пораненими в Україні збільшилися до максимумів у ході конфлікту – 1262 та 1163 відповідно. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.



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