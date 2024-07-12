Минобороны Британии не разрешали Украине атаковать РФ ракетами Storm Shadows — Telegraph

В Министерстве обороны Великобритании объяснили, что не разрешали Украине бить ракетами Storm Shadows по военных объектах России. Об этом передает Telegraph.



Как отмечается, политика правительства «не изменилась» в отношении развертывания ракет большой дальности.



Британское правительство еще в прошлом году разрешило Украине использовать ракеты по военных целях в Крыму и на материковой части Украины, однако запретило поражать территорию РФ. Со слов британских чиновников, такой шаг приведет к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт с Россией.



Ранее мы писали, что новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным объектам на территории России.



Глава британского правительства, отвечая на вопрос журналиста, согласился с тем, что Украина сама решает, как ей использовать ракеты Storm Shadow, подаренные Великобританией.