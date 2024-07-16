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СБУ повідомила про підозру окупаційним мерам Донецька та Шахтарська Олексію Кулемзіну та Олександру Шатову

16 липня 2024, 20:09

СБУ повідомила про підозру окупаційним мерам Донецька та Шахтарська Олексію Кулемзіну та Олександру Шатову

Окупаційні мери Донецька та Шахтарська Олексій Кулемзін та Олександр Шатов. Фото: СБУ Окупаційні мери Донецька та Шахтарська Олексій Кулемзін та Олександр Шатов. Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру главам окупаційних адміністрацій Донецька та Шахтарська. Про це повідомили у Головному управлінні Служби безпеки України у Донецькій та Луганській області.

Йдеться про Олексія Кулемзіна та Олександра Шатова.

Так, колишній український чиновник із Донецька Олексій Кулемзін після окупації міста очолив комунальне підприємство «Донелектротранс». Згодом балотувався до «Народної ради ДНР», став учасником руху «Донецька Республіка» та був призначений «мером» окупованого міста.

Також задокументували злочинні дії глави Шахтарської окупаційної адміністрації. Колишній місцевий підприємець та депутат від «Партії регіонів» Олександр Шатов підтримував дії РФ. Перебуваючи на посаді заступника мера, завжди намагався наблизити місто до російських стандартів, посилаючись на «зразок порядку в країні». Також він фінансував терористичні угруповання та друк проросійської газети «Прапор перемоги». Після початку повномасштабного вторгнення його призначили «керівником муніципального міського округу».

Тепер під керівництвом ЗС РФ колаборанти організують роботу органів окупаційної влади, допомагають росіянам затверджувати режим окупації та імітують для пропагандистських медіа інтеграцію захоплених міст до Росії.

Кулемзіну та Шатову повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що суд засудив до 12 років позбавлення волі голову угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника.

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