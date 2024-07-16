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Главное за день: Обстрелы Покровска и Украинска. ЕС-Россия: Орбан хочет примирения

16 июля 2024, 23:30

Главное за день: Обстрелы Покровска и Украинска. ЕС-Россия: Орбан хочет примирения

Политика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом к руководству стран Евросоюза возобновить отношения с Россией. Об этом пишет немецкое издание BILD.

В распоряжение издания попало письмо, написанное Виктором Орбаном главе Евросовета Шарлю Мишелю. Венгерский премьер передал ему «краткую оценку недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и президентом Дональдом Трампом, а также некоторые предложения на рассмотрение».

Письмо на 1,5 страницы А4 состоит из десяти пунктов. Орбан призывает провести переговоры с Китаем о «мирной конференции» по Украине, возобновить дипломатические отношения с Россией, провести «политическое наступление» на страны Глобального Юга, затем он критикует Джо Байдена.

Общество

Замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что украинских мужчин, не обновивших военно-учетные данные, после 16 июля могут объявлять в розыск. Это произойдет, если они не появятся в ТЦК по повестке.

Верховная Рада приняла законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. В 2024 году украинцы переведут стрелки на зимнее время в последний раз. С 2025 года перевода на летнее время не будет.

Компания «Укрэнерго» сегодня сообщила, что ночью произошел сбой в работе оборудования на одном из энергообъектов страны. В результате этого в системе увеличился дефицит электроэнергии.

С 23 июля власти Белгородской области РФ ограничивают доступ в 14 населенных пунктов на границе с Украиной из-за «крайне сложной оперативной ситуации».

Боевые действия

Россияне нанесли удар тремя авиационными бомбами УМПБ Д-30СН по Покровску. Повреждены дома и газопровод, ранены четыре человека. В Украинске один человек получил ранения, также повреждены 2 четырехэтажных жилых дома.

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что за последние недели эпицентром боев в Луганской области стало село Макеевка. Российская армия усилила свои попытки продвинуться к административным границам Луганской области.

В Мирнограде под завалами жилого дома спасатели нашли тела супружеской пары, 67-летней женщины и 69-летнего мужчины. Таким образом, в результате авиаобстрела по Мирнограду погибли трое людей, пострадали — 7.

ВСУ нанесли удар по российскому комплексу С-300 на территории оккупированной Донецкой области. Как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, по информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок. По данным OSINT-аналитиков, комплекс С-300 поразили ракетами ATACMS на восток от оккупированного поселка Мангуш под Мариуполем.

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