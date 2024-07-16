Главное за день: Обстрелы Покровска и Украинска. ЕС-Россия: Орбан хочет примирения

Политика



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом к руководству стран Евросоюза возобновить отношения с Россией. Об этом пишет немецкое издание BILD.



В распоряжение издания попало письмо, написанное Виктором Орбаном главе Евросовета Шарлю Мишелю. Венгерский премьер передал ему «краткую оценку недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и президентом Дональдом Трампом, а также некоторые предложения на рассмотрение».



Письмо на 1,5 страницы А4 состоит из десяти пунктов. Орбан призывает провести переговоры с Китаем о «мирной конференции» по Украине, возобновить дипломатические отношения с Россией, провести «политическое наступление» на страны Глобального Юга, затем он критикует Джо Байдена.



Общество



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Боевые действия



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