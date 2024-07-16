В Белгородской области РФ ограничивают доступ в 14 населенных пунктов на границе с Украиной

С 23 июля власти Белгородской области РФ ограничивают доступ в 14 населенных пунктов на границе с Украиной из-за «крайне сложной оперативной ситуации». Об этом стало известно из сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Речь идет о следующих населенных пунктах:
По словам Гладкова, на въездах в населенные пункты установят КПП, нести службу там будут представители силовых структур.
«Въезд общественного транспорта, в том числе и такси, в эти населенные пункты будет запрещен. Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений или муниципалитетов. Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБ, в средствах индивидуальной защиты – бронежилете и каске – и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны», – заявил он.
Напомним, что Путин объяснил новое наступление российских войск на севере Харьковщины созданием «буферной зоны» для защиты Белгородской области от обстрелов. Однако план оккупантов провалился.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях