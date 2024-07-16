В Белгородской области РФ ограничивают доступ в 14 населенных пунктов на границе с Украиной

С 23 июля власти Белгородской области РФ ограничивают доступ в 14 населенных пунктов на границе с Украиной из-за «крайне сложной оперативной ситуации». Об этом стало известно из сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Речь идет о следующих населенных пунктах:

Белгородский район – села Вергилевка и Щетиновка, хутор Валковский;

Борисовский район – село Богун-Городок;

Грайворонский городской округ – село Безымено, поселок Горьковский;

Краснояружский район – села Демидовка, Поповка и Прилесье;

Шебекинский городской округ – поселки Красное, Ленинский и Первомайский, хутора Мухин и Панков.

По словам Гладкова, на въездах в населенные пункты установят КПП, нести службу там будут представители силовых структур.

«Въезд общественного транспорта, в том числе и такси, в эти населенные пункты будет запрещен. Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений или муниципалитетов. Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБ, в средствах индивидуальной защиты – бронежилете и каске – и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны», – заявил он.

Напомним, что Путин объяснил новое наступление российских войск на севере Харьковщины созданием «буферной зоны» для защиты Белгородской области от обстрелов. Однако план оккупантов провалился.