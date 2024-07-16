Головне за день: Обстріли Покровська та Українська. ЄС-Росія: Орбан хоче примирення

Політика



Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із закликом до керівництва країн Євросоюзу відновити відносини з Росією. Про це пише німецьке видання BILD.



У розпорядження видання потрапив лист, написаний Віктором Орбаном голові Євроради Шарлю Мішелю. Угорський прем'єр передав йому «коротку оцінку нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та президентом Дональдом Трампом, а також деякі пропозиції на розгляд».



Лист на 1,5 сторінки А4 складається із десяти пунктів. Орбан закликає провести переговори з Китаєм про «мирну конференцію» щодо України, відновити дипломатичні відносини з Росією, провести «політичний наступ» на країни Глобального Півдня, потім він критикує Джо Байдена.



Суспільство



Заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко заявила , що українських чоловіків, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголошувати у розшук. Це станеться, якщо вони не з'являться в ТЦК за повісткою.



Верховна Рада ухвалила законопроект №4201 про відміну переведення часу в Україні із зимового на літнє. 2024 року українці переведуть стрілки на зимовий час востаннє. З 2025 року переведення на літній час не буде.



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З 23 липня влада Білгородської області РФ обмежує доступ до 14 населених пунктів на кордоні з Україною через «вкрай складну оперативну ситуацію».



Бойові дії



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