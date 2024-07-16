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Головне за день: Обстріли Покровська та Українська. ЄС-Росія: Орбан хоче примирення

16 липня 2024, 23:30

Головне за день: Обстріли Покровська та Українська. ЄС-Росія: Орбан хоче примирення

Політика

 Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із закликом до керівництва країн Євросоюзу відновити відносини з Росією. Про це пише німецьке видання BILD.

У розпорядження видання потрапив лист, написаний Віктором Орбаном голові Євроради Шарлю Мішелю. Угорський прем'єр передав йому «коротку оцінку нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та президентом Дональдом Трампом, а також деякі пропозиції на розгляд».

Лист на 1,5 сторінки А4 складається із десяти пунктів. Орбан закликає провести переговори з Китаєм про «мирну конференцію» щодо України, відновити дипломатичні відносини з Росією, провести «політичний наступ» на країни Глобального Півдня, потім він критикує Джо Байдена.

Суспільство

 Заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко заявила , що українських чоловіків, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголошувати у розшук. Це станеться, якщо вони не з'являться в ТЦК за повісткою.

Верховна Рада ухвалила законопроект №4201 про відміну переведення часу в Україні із зимового на літнє. 2024 року українці переведуть стрілки на зимовий час востаннє. З 2025 року переведення на літній час не буде.

Компанія «Укренерго» сьогодні повідомила , що вночі стався збій у роботі обладнання на одному з енергооб'єктів країни. Внаслідок цього у системі збільшився дефіцит електроенергії.

З 23 липня влада Білгородської області РФ обмежує доступ до 14 населених пунктів на кордоні з Україною через «вкрай складну оперативну ситуацію».

Бойові дії

 Росіяни завдали удару трьома авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН по Покровську. Пошкоджено будинки та газопровід, поранено чотирьох людей. В Українську одна людина отримала поранення, також пошкоджено 2 чотириповерхові житлові будинки.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів , що за останні тижні епіцентром боїв у Луганській області стало село Макіївка. Російська армія посилила свої спроби пройти до адміністративних кордонів Луганської області.

У Мирнограді під завалами житлового будинку рятувальники знайшли тіла подружньої пари, 67-річної жінки та 69-річного чоловіка. Таким чином, внаслідок авіаобстрілу Мирноградом загинули троє людей, постраждали — 7.

ЗСУ завдали удару по російському комплексу С-300 на території окупованої Донецької області. Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, за інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок. За даними OSINT-аналітиків, комплекс С-300 вразили ракетами ATACMS на схід від окупованого селища Мангуш під Маріуполем.

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