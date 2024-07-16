Лысогор рассказал, какой населенный пункт стал эпицентром боев в Луганской области

Село Макеевка, которое стало эпицентром боев на Луганщине. Фото: карта DeepState

За последние недели эпицентром боев в Луганской области стало село Макеевка. Об этом в эфире «Супільного» сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, российская армия усилила свои попытки продвинуться к административным границам Луганской области.

«Макеевка за последние две-три недели уже стала эпицентром боев за Луганщину. Кроме того, продолжаются удары по Стельмаховке и Невскому. Бои не прекращаются в Белогоровке. Действительно, бои обострились. Враг пытается выйти на оперативные рубежи, но мы его сдерживаем, наносим поражение и отбиваем атаки», – рассказал начальник ЛОВА.

Напомним, что Россия в мае и июне потеряла рекордное количество военных в Украине.