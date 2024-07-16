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Замминистра обороны рассказала, кого объявят в розыск после 16 июля

16 июля 2024, 08:01

Замминистра обороны рассказала, кого объявят в розыск после 16 июля

Украинских мужчин, не обновивших военно-учетные данные, после 16 июля могут объявлять в розыск. Это произойдет, если они не появятся в ТЦК по повестке. Об этом в понедельник, 15 июля, заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью на YouTube-канале «Есть вопросы».

У чиновницы поинтересовались, что будет после того, как мужчинам, которые не обновили данные, отправят повестку по почте.

«Если мужчина, не обновивший данные, будет игнорировать повестки определенное время, его данные будут передаваться правоохранителям в розыск», — ответила Черногоренко.

Также она напомнила, что приходящие по Укрпочте повестки будут считаться врученными, даже если человек не поставил там свою подпись.

«Это происходит по аналогии приглашений в суд», — пояснила она.

Напомним, в Украине мобилизация в мае и июне выросла в два раза по сравнению с предыдущими двумя месяцами.

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