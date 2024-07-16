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ВСУ ночью ракетами ATACMS ударили по комплексу С-300 под Мариуполем: поражены пусковые установки и РЛС

16 июля 2024, 18:23

ВСУ ночью ракетами ATACMS ударили по комплексу С-300 под Мариуполем: поражены пусковые установки и РЛС

Момент удара по российскому комплексу С-300 под Мариуполем. Фото: кадр из видео Момент удара по российскому комплексу С-300 под Мариуполем. Фото: кадр из видео

16 июля в полночь подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли удар по российскому комплексу С-300 на территории оккупированной Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Как отметил Сырский, по информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок.

«Более подробная информация о последствиях удара уточняется», – заявил он.

По данным OSINT-аналитиков, комплекс С-300 поразили ракетами ATACMS на восток от оккупированного поселка Мангуш под Мариуполем.

Судя по видео, для удара использовались ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

Напомним, что ночью 16 июля в Мариуполе были слышны мощные взрывы. В городе частично пропал свет. Уже тогда появились первые предположения, что ВСУ атаковали российские установки ПВО.

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