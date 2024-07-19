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Главное за день: Обстрел Николаева и Чугуева. Во Львове стреляли в Ирину Фарион

19 июля 2024, 23:20

Главное за день: Обстрел Николаева и Чугуева. Во Львове стреляли в Ирину Фарион

Экономика

Оккупационная власть «ДНР» продолжает помогать российским компаниям вывозить краденое украинское зерно судами через порт Мариуполя. В «ДНР» заявили, что сельхозпродукция составила более половины перевалки грузов порта Мариуполя в этом году. По официальным подсчитаем группировки, с начала текущего года объем перевалки грузов в Мариупольском порту составил уже более 165 тысяч тонн, что превышает показатели всего 2023 года в целом. Сельхозпродукция составила 84,2 тысяч тонн.

Общество

На Ирину Фарион совершили покушение во Львове. Неизвестный выстрелил из пистолета ей в висок. 60-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. По словам медиков, ее состояние было критическим: глубокая мозговая кома. Несмотря на все усилия медиков, спасти Фарион не удалось. Полиция ищет стрелка.

В поселке Ставки, которое относится к Лиманскому городскому совету, сейчас остается 66 человек. До полномасштабной войны в населенном пункте проживали 800 человек.

В шести областях Украины обнаружены «серьезные нарушения» при проверке справедливости отключений электроэнергии. Там заявили, что речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях. В Житомирской области диспетчеры часто игнорировали команды «Укрэнерго» и не выключали свет потребителям в полном объеме.

Боевые действия

Горячая стадия войны может закончиться в этом году. Это возможно при единстве союзников и по плану, который Украина готовит на саммит мира. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью ВВС.

Украинский аналитический ресурс DeepState сообщил о продвижении военных подразделений армии РФ возле населенных пунктов Новоселовка Степная, Невский, Прогресс и в Новоселовке Первой.

Три человека погибли, четырнадцать пострадали вследствие ракетного удара по Николаеву, в том числе 4 несовершеннолетних.

В результате ракетного обстрела Чугуева пострадали 9 человек, среди них есть 14-летний ребенок. Сгорели девять автомобилей. Повреждены остекление и крыша четырех домов, два магазина, административное здание, частный дом.

ВСУ нанесли ракетный удар по оккупированному Луганску. По информации «Новостей Донбасса», под обстрел попал район бывшего Луганского высшего военное авиационного училища штурманов (ВВАУШ). На территории училища российские силы обустроили военные базу, также использовали местный аэродром. Рядом еще находится авиационный ремонтный завод, который также используется в военных целях.

Во время обстрела Петровского района Донецка во дворе дома ранения получил мужчина.

В оккупированной Кременной Луганской области семь человек получили ранения в результате обстрела.  Группировка «ЛНР» утверждает, что среди раненых — начальник Кременского отдела «полиции» Вячеслав Склянко.

Новости Донбасса в видеоформате:



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