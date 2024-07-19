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Серьезные нарушения при проверке справедливости отключения света обнаружены в шести областях Украины

19 июля 2024, 14:30

Серьезные нарушения при проверке справедливости отключения света обнаружены в шести областях Украины

Отмечены серьёзные нарушения графика отключения света в шести областях Украины Отмечены серьёзные нарушения графика отключения света в шести областях Украины

В шести областях Украины обнаружены «серьезные нарушения» при проверке справедливости отключений электроэнергии. Об этом сегодня сообщил Госэнергонадзор.

Там заявили, что речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях. 

Сообщается, что на Днепропетровщине отмечены завышенные сроки отключения электроэнергии: некоторые потребители обесточены дольше 7 часов.

В Житомирской области диспетчеры часто игнорировали команды «Укрэнерго» и не выключали свет потребителям в полном объеме. 

С 22 июля начнутся проверки в Киеве, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что операторы системы распределения электроэнергии в пятницу, 19 июля, будут применять две-три очереди отключения. Об этом сообщила национальная энергокомпания «Укрэнерго».

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