Серьезные нарушения при проверке справедливости отключения света обнаружены в шести областях Украины

Отмечены серьёзные нарушения графика отключения света в шести областях Украины

В шести областях Украины обнаружены «серьезные нарушения» при проверке справедливости отключений электроэнергии. Об этом сегодня сообщил Госэнергонадзор.

Там заявили, что речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.

Сообщается, что на Днепропетровщине отмечены завышенные сроки отключения электроэнергии: некоторые потребители обесточены дольше 7 часов.

В Житомирской области диспетчеры часто игнорировали команды «Укрэнерго» и не выключали свет потребителям в полном объеме.

С 22 июля начнутся проверки в Киеве, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что операторы системы распределения электроэнергии в пятницу, 19 июля, будут применять две-три очереди отключения. Об этом сообщила национальная энергокомпания «Укрэнерго».