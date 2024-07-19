Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Обстріл Миколаєва та Чугуєва. У Львові стріляли в Ірину Фаріон

19 липня 2024, 23:20

Головне за день: Обстріл Миколаєва та Чугуєва. У Львові стріляли в Ірину Фаріон

Економіка

 Окупаційна влада «ДНР» продовжує допомагати російським компаніям вивозити крадене українське зерно судами через порт Маріуполя. У «ДНР» заявили, що сільгосппродукція склала понад половину перевалки вантажів порту Маріуполя цього року. За офіційними підрахунками угруповання, з початку поточного року обсяг перевалки вантажів у Маріупольському порту становив уже понад 165 тисяч тонн, що перевищує показники всього 2023 року загалом. Сільгосппродукція становила 84,2 тисячі тонн.

Суспільство

На Ірину Фаріон вчинили замах у Львові. Невідомий вистрілив із пістолета їй у скроню. 60-річну жінку у тяжкому стані доправили до лікарні. За словами медиків, її стан був критичним: глибока мозкова кома. Незважаючи на всі зусилля медиків, врятувати її не вдалося. Поліція шукає стрілка.

У селищі Ставки, яке належить до Лиманської міської ради, наразі залишається 66 осіб. До повномасштабної війни у населеному пункті проживало 800 осіб.

У шести областях України виявлено «серйозні порушення» під час перевірки справедливості відключень електроенергії. Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Кіровоградську та Одеську області. На Житомирщині диспетчери часто ігнорували команди «Укренерго» та не вимикали світло споживачам у повному обсязі.

Бойові дії

 Гаряча стадія війни може закінчитися цього року. Це можливо за єдності союзників і за планом, який Україна готує на саміт миру. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.

Український аналітичний ресурс DeepState повідомив про просування військових підрозділів армії РФ біля населених пунктів Новоселівка Степова, Невський, Прогрес та в Новоселівці Першій.

Троє людей загинули, чотирнадцять постраждали внаслідок ракетного удару по Миколаєву, у тому числі 4 неповнолітніх.

Внаслідок ракетного обстрілу Чугуєва постраждали 9 людей, серед них є 14-річна дитина. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон і даху чотирьох будинків, два магазини, адміністративний будинок, приватний будинок.

ЗСУ завдали ракетного удару по окупованому Луганську. За інформацією «Новин Донбасу», під обстріл потрапив район колишнього Луганського найвищого військового авіаційного училища штурманів (ВВАУШ). На території училища російські сили облаштували військові бази, також використовували місцевий аеродром. Поруч ще знаходиться авіаційний ремонтний завод, який також використовується у військових цілях.

Під час обстрілу Петрівського району Донецька у дворі будинку поранення дістав чоловік.

В окупованій Кремінній Луганській області семеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу. Угруповання "ЛНР" стверджує, що серед поранених — начальник Кремінського відділу "поліції" В'ячеслав Склянко.

Новини Донбасу у відеоформаті:



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:20
Головне за день: Обстріл Миколаєва та Чугуєва. У Львові стріляли в Ірину Фаріон
22:36
Водовід «Дон — Донбас» прорвано, донеччани проти забудов, а Іловайськ — у транспортному вакуумі: дайджест з окупації
18:45
Внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік
18:08
«ЛНР»: В окупованій Кремінній поранено голову місцевої «поліції»
17:51
«ДНР» похвалилася, як багато українського зерна вона вивезла до Росії через порт Маріуполя
14:07
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
13:32
Подача води в Донецьк зупинилася: стався прорив на трубопроводі Дон – Донбас
10:55
ЗСУ завдали ракетного удару по окупованому Луганську
09:52
Рано вранці російські війська обстріляли Чугуїв: є постраждалі та руйнування
07:26
Просування російських військ зафіксовано на чотирьох напрямках — DeepState
23:42
Головне за день: Морські дрони атакували російську базу у Криму. Покровськ під вогнем
20:42
Новий водогін, що веде з Росії до Донецька, пошкоджений через можливу диверсію — ЗМІ
19:20
В окупованій Горлівці від вибуху загинув пасажир автобуса, є поранені
17:55
Підрив авто на міні: в окупації загинули троє співробітників «Води Донбасу»
14:34
ФСБ заявила про запобігання підпалу будівлі суду в Донецьку
11:28
На захопленій частині Донеччини запроваджують графік відключень світла
11:24
Вночі росіяни обстріляли шахту у Новогродівці та шахтарський автобус у Покровську
09:58
Армія РФ 25 разів обстріляла населені пункти Донецької області минулої доби
08:05
У Кринках близько 800 українських військових зникли безвісти
07:30
Росіяни просунулися у Калинівці, біля Карлівки та Залізного — DeepState
усі новини
23:34
Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху
23:20
Головне за день: Обстріл Миколаєва та Чугуєва. У Львові стріляли в Ірину Фаріон
22:36
Водовід «Дон — Донбас» прорвано, донеччани проти забудов, а Іловайськ — у транспортному вакуумі: дайджест з окупації
22:23
У Львові стріляли в Ірину Фаріон: подробиці (доповнено)
21:35
Російський удар по Миколаєву: серед загиблих — дитина
20:37
Пам'ятник на могилі Пригожина облили фарбою та додали йому ще один атрибут
20:10
У зруйнованому селищі Ставки на Донеччині залишається 66 людей — поліція
19:29
У Лимані через російську атаку горіла адмінбудівля: рятувальники ліквідували пожежу
19:14
«Укренерго» пообіцяло менше відключень світла в суботу
18:45
Внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік
18:08
«ЛНР»: В окупованій Кремінній поранено голову місцевої «поліції»
17:51
«ДНР» похвалилася, як багато українського зерна вона вивезла до Росії через порт Маріуполя
17:25
Ще 12 дітей із рідними виїхали з окупації
17:07
Зеленський: Гаряча стадія війни може завершитися до кінця поточного року
17:01
На Покровському напрямку наступальний потенціал РФ зменшився. Що відомо
16:38
У Дружківському ЦНАПі можна буде оформити внутрішній паспорт і паспорт для виїзду за кордон
15:01
Намагався обстрілювати позиції: ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області
14:30
Серйозні порушення під час перевірки справедливості відключення світла виявлено у шести областях України
14:23
Підрозділ «Птахи Мадяра» перекинули до Донецької області
14:07
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
усі новини
ВІДЕО
Водовід «Дон — Донбас» прорвано, донеччани проти забудов, а Іловайськ — у транспортному вакуумі: дайджест з окупації Водовід «Дон — Донбас» прорвано, донеччани проти забудов, а Іловайськ — у транспортному вакуумі: дайджест з окупації
19 липня, 22:36
Командир підрозділу «Птахи Мадяра» Роберт Бровді. Фото: особиста сторінка Бровді у телеграмі Підрозділ «Птахи Мадяра» перекинули до Донецької області
19 липня, 14:23
Пропаганда РФ видала російських військових за українців, показавши кадри вбивства товариша по службі Пропаганда РФ видала російських військових за українців, показавши кадри вбивства товариша по службі
18 липня, 22:00
Атака дронів СБУ на базу берегової охорони РФ на озері Донузлав у Криму. Фото: кадр з відео Дрони СБУ вночі атакували базу берегової охорони РФ на озері Донузлав у Криму: уражені кілька об'єктів
18 липня, 17:19
У ФСБ Росії відрапортували про запобігання підпалу будівлі суду у Донецьку. Фото: ДАН ФСБ заявила про запобігання підпалу будівлі суду в Донецьку
18 липня, 14:34
Легіон «Свобода Росії» заявив про знищення кількох одиниць військової техніки на аеродромі у Пермському краї. Скриншот відео Легіон «Свобода Росії» заявив про знищення військової техніки під Перм'ю
18 липня, 13:42
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір