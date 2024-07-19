Головне за день: Обстріл Миколаєва та Чугуєва. У Львові стріляли в Ірину Фаріон

Економіка



Окупаційна влада «ДНР» продовжує допомагати російським компаніям вивозити крадене українське зерно судами через порт Маріуполя. У «ДНР» заявили, що сільгосппродукція склала понад половину перевалки вантажів порту Маріуполя цього року. За офіційними підрахунками угруповання, з початку поточного року обсяг перевалки вантажів у Маріупольському порту становив уже понад 165 тисяч тонн, що перевищує показники всього 2023 року загалом. Сільгосппродукція становила 84,2 тисячі тонн.



Суспільство



На Ірину Фаріон вчинили замах у Львові. Невідомий вистрілив із пістолета їй у скроню. 60-річну жінку у тяжкому стані доправили до лікарні. За словами медиків, її стан був критичним: глибока мозкова кома. Незважаючи на всі зусилля медиків, врятувати її не вдалося. Поліція шукає стрілка.



У селищі Ставки, яке належить до Лиманської міської ради, наразі залишається 66 осіб. До повномасштабної війни у населеному пункті проживало 800 осіб.



У шести областях України виявлено «серйозні порушення» під час перевірки справедливості відключень електроенергії. Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Кіровоградську та Одеську області. На Житомирщині диспетчери часто ігнорували команди «Укренерго» та не вимикали світло споживачам у повному обсязі.



Бойові дії



Гаряча стадія війни може закінчитися цього року. Це можливо за єдності союзників і за планом, який Україна готує на саміт миру. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.



Український аналітичний ресурс DeepState повідомив про просування військових підрозділів армії РФ біля населених пунктів Новоселівка Степова, Невський, Прогрес та в Новоселівці Першій.



Троє людей загинули, чотирнадцять постраждали внаслідок ракетного удару по Миколаєву, у тому числі 4 неповнолітніх.



Внаслідок ракетного обстрілу Чугуєва постраждали 9 людей, серед них є 14-річна дитина. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон і даху чотирьох будинків, два магазини, адміністративний будинок, приватний будинок.



ЗСУ завдали ракетного удару по окупованому Луганську. За інформацією «Новин Донбасу», під обстріл потрапив район колишнього Луганського найвищого військового авіаційного училища штурманів (ВВАУШ). На території училища російські сили облаштували військові бази, також використовували місцевий аеродром. Поруч ще знаходиться авіаційний ремонтний завод, який також використовується у військових цілях.



Під час обстрілу Петрівського району Донецька у дворі будинку поранення дістав чоловік.



В окупованій Кремінній Луганській області семеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу. Угруповання "ЛНР" стверджує, що серед поранених — начальник Кремінського відділу "поліції" В'ячеслав Склянко.



Новини Донбасу у відеоформаті:





Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.