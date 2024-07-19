В разрушенном поселке Ставки на Донетчине остается 66 человек — полиция

В поселке Ставки, которое относится к Лиманскому городскому совету, сейчас остается 66 человек. До полномасштабной войны в населенном пункте проживали 800 человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«В 2022 году село пережило российскую оккупацию, а сейчас возле него идут бои. Из более 800 человек, живших в Ставках до войны, осталось 66», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что полицейский экипаж «Белые ангелы» и волонтеры доставляют в поселок гуманитарную помощь.



Россияне в начале широкомасштабного вторжения полностью разбили населенный пункт. Большинство территорий уже разминировали после деоккупации, однако некоторые места до сих пор остаются опасными.



По словам местной жительницы, российские оккупанты вынесли все из домов.



«Мою вычистили полностью. Мы вернулись - а в доме нет даже ни ложек, ни вилок», — отметила женщина.



Ранее мы писали, что начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что с линии фронта эвакуированы 325 человек, в том числе 28 детей.