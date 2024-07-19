Зеленский: Горячая стадия войны может закончиться до конца текущего года

Горячая стадия войны может закончиться в этом году. Это возможно при единстве союзников и по плану, который Украина готовит на саммит мира. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС.

«Я считаю, что если мы будем объединены, и будем идти, например, по формату саммита мира, мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попробовать это сделать до конца этого года. План будет готов. Если он приведет к завершению горячей стадии войны, это будет очень правильно и очень сильно», — сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что этот план должен быть общим с партнерами, хотя это «зависит и от их желания, чтобы никто не играл в свои инициативы по окончании войны». По его словам, партнеры должны давить на Россию, «чтобы РФ согласилась садиться и думать об окончании войны».

«Это не значит, что надо отвоевать силой все территории. Я считаю, что сила дипломатии может помочь. Если давить на Россию, я считаю, что можно договориться об урегулировании и дипломатическим путем», — сказал он.

Зеленский добавил, что слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.