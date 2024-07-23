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Главное за день: В Севастополе дрон атаковал военную часть. В порту Кавказ «прилет» в паром

23 июля 2024, 23:26

Главное за день: В Севастополе дрон атаковал военную часть. В порту Кавказ «прилет» в паром

Политика

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина постепенно приближается к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров.

Общество

Верховная Рада сегодня продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 9 ноября этого года.

В ФСБ России отчитались о задержании жителей оккупированного Мариуполя, которые якобы готовили теракт в мечети в Белгороде. Утверждается, что задержанные якобы были завербованы украинскими спецслужбами и получили задание бросить коктейли Молотова в мечеть в Белгороде за денежное вознаграждение. Имена и фамилии мариупольцев не называются.

Во временно оккупированной Херсонской области коллаборанты создали специальный жилищный фонд так называемого «бесхозного» жилья, сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что фонд создан с целью отобрать недвижимость у их законных владельцев. Критерием для определения «бесхозности» является отсутствие хозяев дома на протяжении нескольких месяцев.

Боевые действия

Войска РФ сбросили авиабомбы на Лиман Донецкой области. Погибли двое местных жителей 58 и 66 лет. Также получили ранения средней степени тяжести две женщины 50 и 74 лет и 51-летний мужчина. В Новогродовской территориальной громаде оккупанты атаковали трассу FPV-дроном. Ранены трое людей. Повреждено около 15 жилых домов и автомобиль.

Город Марганец Днепропетровской области попал под российский обстрел. В результате атаки трое детей получили ранения.

В Петровском районе Донецка в ходе обстрела получила ранения 87-летняя пенсионерка.

ВСУ атаковали порт «Кавказ» в Краснодарском крае РФ и нанесли существенные повреждения российскому парому «Славянин». Среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший». «Славянин» – третий и последний железнодорожный паром, который РФ имела в этом регионе.

Войсковая часть поражена в результате ночной атаки беспилотников в оккупированном Севастополе. По данным источников ASTRA в экстренных службах оккупированного региона, как минимум один из 21 атаковавших ночью Севастополь БПЛА не был сбит и попал в здание в/ч 65372 на Монастырском шоссе. О пострадавших неизвестно.

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