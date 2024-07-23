Украина приближается к возможности применять свои ракеты против РФ – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украинская ракетная программа имеет хорошую динамику. Об этом в своем вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, хотя это тяжелая задача, но Украина постепенно приближается к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров.

«Украина должна со временем выйти на максимальную оборонную самостоятельность. Именно такие государства всегда легче находят действенных союзников и реализуют свои интересы», – отметил президент.

Напомним, что ночью 23 июля ВСУ атаковали порт «Кавказ» в Краснодарском крае РФ и повредили последний железнодорожный паром «Славянин».