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Головне за день: У Севастополі дрон атакував військову частину. У порту Кавказ «приліт» у пором

23 липня 2024, 23:26

Головне за день: У Севастополі дрон атакував військову частину. У порту Кавказ «приліт» у пором

Політика

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна поступово наближається до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети у постачанні від партнерів.

Суспільство

Верховна Рада продовжила військовий стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме як мінімум до 9 листопада цього року.

У ФСБ Росії прозвітували про затримання мешканців окупованого Маріуполя, які нібито готували теракт у мечеті у Білгороді. Стверджується, що затримані нібито були завербовані українськими спецслужбами та отримали завдання кинути коктейлі Молотова у мечеть у Білгороді за грошову винагороду. Імена та прізвища маріупольців не називаються.

У тимчасово окупованій Херсонській області колаборанти створили спеціальний житловий фонд так званого безгоспного житла, повідомляє Центр національного опору. Зазначається, що фонд створено з метою відібрати нерухомість у їхніх законних власників. Критерієм визначення «безгоспності» є відсутність господарів будинку протягом кількох місяців.

Бойові дії

Війська РФ скинули авіабомби на Лиман Донецької області. Загинули двоє місцевих жителів 58 та 66 років. Також отримали поранення середнього ступеня тяжкості дві жінки 50 та 74 років та 51-річний чоловік. У Новогродівській територіальній громаді окупанти атакували трасу FPV-дроном. Поранено трьох людей. Пошкоджено близько 15 житлових будинків та автомобіль.

Місто Марганець Дніпропетровської області потрапило під російський обстріл. Внаслідок атаки троє дітей отримали поранення.

У Петрівському районі Донецька під час обстрілу зазнала поранень 87-річна пенсіонерка.

ЗСУ атакували порт «Кавказ» у Краснодарському краї РФ та завдали суттєвих пошкоджень російському порому «Слов'янин». Серед членів екіпажу та співробітників порту є постраждалі та загиблий. «Слов'янин» – третій та останній залізничний пором, який РФ мала у цьому регіоні.

Військова частина вражена внаслідок нічної атаки безпілотників в Севастополі. За даними джерел ASTRA в екстрених службах окупованого регіону, як мінімум один з 21 атакуючих вночі Севастополь БПЛА не був збитий і потрапив до будівлі в/ч 65372 на Монастирському шосе. Про постраждалих невідомо.

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