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Главное за день: Обстрел Краматорска и Запорожья. Пытки в оккупации

23 сентября 2024, 23:06

Главное за день: Обстрел Краматорска и Запорожья. Пытки в оккупации

Права человека

Группировка «ДНР» незаконно осудила троих украинских военнопленных. Их обвинили в том, что якобы они обстреляли железобетонный автомобильный мост через реку Калка на автодороге «Славянск-Донецк-Мариуполь». Военнослужащим 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Даниилу Верещаке, Артуру Шарамоку и Артему Батюте «присудили» 16 лет колонии.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине обнаружила новые доказательства, свидетельствующие о распространенных схемах применения пыток российскими властями против украинских гражданских и военнопленных на оккупированных украинских территориях и в РФ.

На оккупированной территории Луганской области в колонию на 16 лет заключили мужчину, которого обвинили в шпионаже. Так называемый «верховный суд ЛНР» вынес «приговор» в отношении 51-летнего Александра Соколова. Его также обвинили в публичных призывах к экстремизму. Якобы с 2022 по 2023 год он собирал информацию о передвижении российских войск и передавал ее украинским спецслужбам.

Общество

В Константиновке городская стоматологическая поликлиника временно прекращает прием детей младше 18 лет. Это связано с принудительной эвакуацией детей из города, отсутствием финансирования, а также из-за невозможности обеспечить детям лечение в условиях постоянных тревог и обстрелов.

Основатель месенджера Telegram Павел Дуров заявил, что органам власти в случае законных оснований будут передавать IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил сообщества.

Боевые действия

По данным британской разведки, основные усилия российских войск по-прежнему сосредоточены на Покровском направлении в Донецкой области. Однако продвижение оккупанта за прошлую неделю замедлилось. Россия, скорее всего, заняла города Гродовка, к востоку от Покровска, и Украинск, к югу от города.

В американском Институте изучения войны сообщили, что украинские силы недавно восстановили ограниченные позиции северо-западнее города Сватово Луганской области - вдоль ветрозащитных полос к западу от села Кисловка.

Краматорск трижды подвергался обстрелам со стороны российских оккупационных войск. По меньшей мере один человек погиб и трое ранены.

Позже оккупанты также обстреляли село Шахово, ранив семь человек, из которых двое – дети. Ударом повреждены 24 частных дома, три административных здания и социальное учреждение. Еще одна женщина получила ранения в Кураховке.

В Купянске в результате обстрела погибла гражданская 82-летняя женщина.

В Запорожье войска РФ обстреляли объект критической инфраструктуры. Предварительно два человека ранены, сообщил руководитель ОВА Федоров. По обновленным данным, количество раненых из-за ночного обстрела Запорожья возросло до 22 человек, среди них — двое детей, сообщили в ГСЧС.

В группировке «ДНР» заявили, что в Донецке и Горловке в результате обстрела ранены два человека.

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