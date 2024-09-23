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Полиции будут передавать IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил Telegram — Дуров

23 сентября 2024, 17:48

Полиции будут передавать IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил Telegram — Дуров

Telegram будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов людей. Фото: biznesrivoj.uz. Telegram будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов людей. Фото: biznesrivoj.uz.

Основатель месенджера Telegram Павел Дуров выступил з важным заявлением. По его словам, органам власти в случае законных оснований будут передавать IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил сообщества. Об этом он написал на своей странице.

«Чтобы еще больше удержать преступников от злоупотребления Telegram Поиском, мы обновили наши Условия предоставления услуг и Политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Мы разъяснили, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — отметил он.

Дуров уточнил, что поиск в Telegram мощнее, чем в других приложениях для обмена сообщениями, поскольку позволяет находить публичные каналы и ботов. В частности, этой функцией злоупотребляли люди, которые нарушали Условия предоставления услуг, чтобы продавать нелегальные товары.

Известно, что за последние несколько недель специальная команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала Поиск Telegram намного безопаснее. Весь проблемный контент, который был выявлен в Поиске, больше недоступен.

«Эти меры должны отпугнуть преступников. Telegram Search предназначен для поиска друзей и поиска новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей», — резюмировал основатель месенджера. 

Ранее мы писали, что после того как основателя и владельца приложения Telegram Павла Дурова арестовали, в мире выросло количество загрузок этого приложения. Во Франции этот мессенджер поднялся на первое место по популярности.

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