На оккупированной территории Луганской области в колонию на 16 лет заключили мужчину, которого обвинили в шпионаже. Так называемый «верховный суд ЛНР» вынес «приговор» в отношении 51-летнего Александра Соколова.



Его также обвинили в публичных призывах к экстремизму. Якобы с 2022 по 2023 год он собирал информацию о передвижении российских войск и передавал ее украинским спецслужбам.



«Прокуратура ЛНР» опубликовала видео, на котором мужчина признается, что комментировал в соцсетях информацию о российской армии, высказывался в ее адрес нелицеприятно.