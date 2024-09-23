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Головне за день: Обстріл Краматорська та Запоріжжя. Нові факти катування людей в окупації

23 вересня 2024, 23:06

Головне за день: Обстріл Краматорська та Запоріжжя. Нові факти катування людей в окупації

Права людини

Угруповання «ДНР» незаконно засудило трьох українських військовополонених. Їх звинуватили в тому, що нібито обстріляли залізобетонний автомобільний міст через річку Калка на автодорозі «Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь». Військовослужбовцям 55-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ Данилу Верещаку, Артуру Шарамоку та Артему Батюті «присудили» 16 років колонії.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила нові докази, що свідчать про поширені схеми застосування тортур російською владою проти українських цивільних та військовополонених на окупованих українських територіях та в РФ.

На окупованій території Луганської області у колонію на 16 років ув'язнили чоловіка, якого звинуватили у шпигунстві. Так званий «верховний суд ЛНР» виніс вирок щодо 51-річного Олександра Соколова. Його також звинуватили у публічних закликах до екстремізму. Нібито з 2022 до 2023 року він збирав інформацію про пересування російських військ і передавав її українським спецслужбам.

Суспільство

У Костянтинівці міська стоматологічна поліклініка тимчасово припиняє прийом дітей віком до 18 років. Це пов'язано з примусовою евакуацією дітей із міста, відсутністю фінансування, а також через неможливість забезпечити дітям лікування в умовах постійних тривог та обстрілів.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив , що органам влади у разі законних підстав будуть передавати IP-адреси та номери телефонів порушників правил спільноти.

Бойові дії

 За даними британської розвідки, основні зусилля російських військ, як і раніше, зосереджені на Покровському напрямку на Донеччині. Проте просування окупанта за минулий тиждень сповільнилося. Росія, швидше за все, зайняла міста Гродівка, на схід від Покровська, та Українськ, на південь від міста.

В американському Інституті вивчення війни повідомили , що українські сили нещодавно відновили обмежені позиції на північний захід від міста Сватове Луганської області - вздовж вітрозахисних смуг на захід від села Кислівка.

Краматорськ тричі зазнавав обстрілів з боку російських окупаційних військ. Щонайменше одна людина загинула та троє поранено.

Пізніше окупанти також обстріляли село Шахове , поранивши семеро людей, з яких двоє – діти. Ударом пошкоджено 24 приватні будинки, три адміністративні будівлі та соціальну установу. Ще одна жінка отримала поранення у Курахівці.

У Куп'янську внаслідок обстрілу загинула 82-річна жінка.

У Запоріжжі війська РФ обстріляли об'єкт критичної інфраструктури. Попередньо двох людей поранено, повідомив керівник ОВА Федоров. За оновленими даними, кількість поранених через нічний обстріл Запоріжжя зросла до 22 осіб, серед них двоє дітей, повідомили у ДСНС.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що в Донецьку та Горлівці внаслідок обстрілу поранено двох людей.

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