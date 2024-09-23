Все еще пожароопасно: на оккупированной Луганщине ежедневно горит сухая трава

На оккупированной территории Луганской области продолжают гореть леса и поля. Так, за 22 сентября, пожарные группировки «ЛНР» зафиксировали более 40 природных пожаров.



Из 48 пожаров 42 потушено в экосистеме, отметили спасатели. В 18 населенных пунктах выгорела территория общей площадью свыше 22 гектаров.



Больше всего пострадал Антрацитовский район, где выгорели девять гектаров. На ликвидацию возгораний сухой травы в том районе пожарные выезжали шесть раз.

Ситуация с природными пожарами на оккупированной территории Донетчины, возникшая с 15 сентября, признана чрезвычайной.



Так, в оккупированном Снежном Донецкой области возникли масштабные пожары 16 сентября.



В оккупированной Станично-Луганской громаде только по официальным данным в результате масштабных лесных пожаров уже сгорели более 150 домов.



На оккупированной территории Луганской области задержали якобы поджигателя полей.