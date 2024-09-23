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Все еще пожароопасно: на оккупированной Луганщине ежедневно горит сухая трава

23 сентября 2024, 22:10

Все еще пожароопасно: на оккупированной Луганщине ежедневно горит сухая трава

На оккупированной территории Луганской области продолжают гореть леса и поля. Так, за 22 сентября, пожарные группировки «ЛНР» зафиксировали более 40 природных пожаров.

Из 48 пожаров 42 потушено в экосистеме, отметили спасатели. В 18 населенных пунктах выгорела территория общей площадью свыше 22 гектаров. 

Больше всего пострадал Антрацитовский район, где выгорели девять гектаров. На ликвидацию возгораний сухой травы в том районе  пожарные выезжали шесть раз.

Ситуация с природными пожарами на оккупированной территории Донетчины, возникшая с 15 сентября, признана чрезвычайной.

Так, в оккупированном Снежном Донецкой области возникли масштабные пожары 16 сентября.

В оккупированной Станично-Луганской громаде только по официальным данным в результате масштабных лесных пожаров уже сгорели более 150 домов.

На оккупированной территории Луганской области задержали якобы поджигателя полей.

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