Все ще пожежонебезпечно: на окупованій Луганщині щодня горить суха трава

На окупованій території Луганської області продовжують горіти ліси та поля. Так, за 22 вересня пожежні угруповання «ЛНР» зафіксували понад 40 природних пожеж.



З 48 пожеж 42 загашено в екосистемі, зазначили рятувальники. У 18 населених пунктах вигоріла територія загальною площею понад 22 га.



Найбільше постраждав Антрацитівський район, де вигоріло дев'ять гектарів. На ліквідацію спалахів сухої трави у тому районі пожежники виїжджали шість разів.

Ситуація із природними пожежами на окупованій території Донеччини, що виникла з 15 вересня, визнана надзвичайною.



Так, в окупованому Сніжному на Донеччині виникли масштабні пожежі 16 вересня.



В окупованій Станично-Луганській громаді лише за офіційними даними внаслідок масштабних лісових пожеж уже згоріло понад 150 будинків .



На окупованій території Луганської області затримали нібито палія полів.