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Все ще пожежонебезпечно: на окупованій Луганщині щодня горить суха трава

23 вересня 2024, 22:10

Все ще пожежонебезпечно: на окупованій Луганщині щодня горить суха трава

На окупованій території Луганської області продовжують горіти ліси та поля. Так, за 22 вересня пожежні угруповання «ЛНР» зафіксували понад 40 природних пожеж.

З 48 пожеж 42 загашено в екосистемі, зазначили рятувальники. У 18 населених пунктах вигоріла територія загальною площею понад 22 га.

 Найбільше постраждав Антрацитівський район, де вигоріло дев'ять гектарів. На ліквідацію спалахів сухої трави у тому районі  пожежники виїжджали шість разів.

Ситуація із природними пожежами на окупованій території Донеччини, що виникла з 15 вересня, визнана надзвичайною.

Так, в окупованому Сніжному на Донеччині виникли масштабні пожежі 16 вересня.

В окупованій Станично-Луганській громаді лише за офіційними даними внаслідок масштабних лісових пожеж уже згоріло понад 150 будинків .

На окупованій території Луганської області затримали нібито палія полів.

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