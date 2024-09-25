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Главное за день: Угледар под угрозой захвата. Обстрел Краматорска

25 сентября 2024, 23:05

Главное за день: Угледар под угрозой захвата. Обстрел Краматорска

Политика

Администрация президента США Джозефа Байдена работает над планом продления полномочий по отправке американского оружия и оборудования в Украину на сумму $5,9 млрд до истечения срока финансирования в конце месяца. Об этом пишет американское издание Politico.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие. По его словам, РФ может использовать ядерный арсенал в ответ на «агрессию против России и Белоруссии».

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что делегация «ДНР» в скором будущем направится в Сирию для активизации сотрудничества в «сферах торговли и культуры». Также Пушилин заявил, что якобы от сирийских студентов есть большой запрос на обучение в «вузах» оккупированной Донетчины.

Общество

Несмотря на ежедневные обстрелы со стороны россиян, местные жители остаются в прифронтовых городах. Так, в Курахово сейчас проживает 2500 человек, а в громаде около 6 тысяч человек. В Торецке – 1500 человек, выезжают медленно, 1-2 человека в несколько дней. Что касается Покровска, то там остается 15 тысяч человек, среди них — 135 детей. Более 30 тысяч человек за месяц выехали.

Боевые действия

По данным Минобороны Великобритании, армия РФ добились дальнейших успехов в районе Угледар. Весьма вероятно, что российские войска теперь угрожают городу с трех сторон.

Аналитик американского издания Forbes Дэвид Акс сообщает, что Угледар в Донецкой области, который с начала войны был неприступной крепостью для россиян, похоже, скоро будет захвачен: 72-я механизированная бригада ВСУ, защищавшая его, начала отступление из города.

В американском Институте изучения войны сообщили, что украинские силы недавно восстановили ограниченные позиции в Торецке.

Россияне ударили по центру Краматорска тремя управляемыми авиабомбами. Погибли два человека, еще 20 пострадали. Повреждены две многоэтажки, магазины и автомобили.

В Константиновке в результате обстрела ранения получили 48-летний местный житель и сотрудник ГСЧС, который находился на суточном дежурстве. Еще один человек пострадал в Мирнограде.

Российские военные продолжают активно обстреливать населенные пункты Луганской области, применяя весь арсенал своего оружия. Сейчас сложная ситуация вблизи Макеевки и балки Журавки.

В Харькове спасатели достали из-под завалов многоэтажного дома тело погибшей женщины после российской атаки 24 сентября. Таким образом, количество жертв возросло до четырех.

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