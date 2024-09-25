Белый дом работает над планом «Б» по расширению военной помощи Украине — Politico

Администрация президента США Джозефа Байдена работает над планом продления полномочий по отправке американского оружия и оборудования в Украину на сумму $5,9 млрд до истечения срока финансирования в конце месяца. Об этом пишет американское издание Politico.

Отмечается, что эти полномочия, являющиеся частью пакета помощи Украине, принятого в апреле, позволяют Пентагону использовать свои собственные запасы для быстрой доставки оружия и оборудования в Украину.

«Затем деньги тратятся на замену этого оборудования в американских арсеналах, но эти полномочия заканчиваются с началом нового финансового года 1 октября», — говорится в статье.

Издание пишет, что этот новый обходной путь, не требующий одобрения от Конгресса США, требует от администрации Байдена заявить, что она использует оставшуюся помощь в ближайшие месяцы, что позволит Пентагону продолжать поставлять оружие Украине. Однако при таком способе США не смогут вводить новые типы оборудования, которых не было в предыдущих поставках.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Америке нужно выйти из войны в Украине. Однако, по его словам, нынешняя администрация Белого дома не планирует этого делать.