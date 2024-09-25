Головне за день: Вугледар під загрозою захоплення. Обстріл Краматорська

Політика



Адміністрація президента США Джозефа Байдена працює над планом продовження повноважень щодо відправки американської зброї та обладнання в Україну на суму $5,9 млрд до закінчення терміну фінансування наприкінці місяця. Про це пише американське видання Politico.



Глава Кремля Володимир Путін заявив , що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю. Так, РФ може використовувати ядерний арсенал у відповідь на «агресію проти Росії та Білорусії».



Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін повідомив , що делегація «ДНР» незабаром попрямує до Сирії для активізації співпраці у «сферах торгівлі та культури». Також Пушилін заявив, що нібито у сирійських студентів є попит на навчання у «вузах» окупованої Донеччини.



Суспільство



Незважаючи на щоденні обстріли з боку росіян, місцеві жителі залишаються у прифронтових містах. Так, у Кураховому зараз проживає 2500 осіб, а у громаді близько 6 тисяч осіб. У Торецьку – 1500 осіб, виїжджають повільно, 1-2 особи за кілька днів. Щодо Покровська, то там залишається 15 тисяч осіб, серед них — 135 дітей. Понад 30 тисяч людей на місяць виїхали.



Бойові дії



За даними Міноборони Великобританії, армія РФ досягла подальших успіхів у районі Вугледару. Цілком імовірно, що російські війська тепер загрожують місту з трьох сторін.



Аналітик американського видання Forbes Девід Акс повідомляє, що Вугледар, схоже, незабаром буде захоплений: 72-а механізована бригада ЗСУ, яка його захищала, почала відступ із міста.



В американському Інституті вивчення війни повідомили, що українські сили нещодавно відновили обмежені позиції у Торецьку.



Росіяни вдарили по центру Краматорська трьома керованими авіабомбами. Загинуло двоє людей, ще 20 постраждали. Пошкоджено дві багатоповерхівки, магазини та автомобілі.



У Костянтинівці внаслідок обстрілу поранення отримали 48-річний місцевий мешканець та співробітник ДСНС, який перебував на добовому чергуванні. Ще одна людина постраждала у Мирнограді.



Російські військові продовжують активно обстрілювати населені пункти Луганської області, застосовуючи весь арсенал своєї зброї. Нині складна ситуація поблизу Макіївки та балки Журавки.



У Харкові рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхового будинку тіло загиблої жінки після атаки 24 вересня. Таким чином кількість жертв зросла до чотирьох.

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