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Обстрел центра Краматорска: известно о двух погибших и более 20 раненых, среди них три ребенка

25 сентября 2024, 17:37

Обстрел центра Краматорска: известно о двух погибших и более 20 раненых, среди них три ребенка

Последствия российского обстрела центра Краматорска. Фото: «Новости Донбасса» Последствия российского обстрела центра Краматорска. Фото: «Новости Донбасса»

25 сентября россияне ударили по центру Краматорска. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В результате обстрела один человек погиб, еще 15 – получили ранения. Повреждены две многоэтажки, магазины и автомобили.

В пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области сообщили, что на месте удара продолжается спасательная операция, людям предоставляется помощь.

Обновлено 17:55. Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что количество погибших увеличилось до двух человек. 

Среди раненых есть три ребенка. Оккупанты сбросили на город три управляемые авиабомбы.

Как сообщил корреспондент «Новостей Донбасса», на данный момент известно о более 20 раненых.

Напомним, что в центре Краматорска зафиксированы «прилеты» по 10-этажному и пятиэтажным домам. В городе прогремели не менее трех мощных взрывов.

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