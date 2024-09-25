Число погибших в результате авиаударов по Харькову 24 сентября выросло до 4

Стало известно, что в Харькове спасатели достали из-под завалов многоэтажного дома тело погибшей женщины после российской атаки 24 сентября. Таким образом, количество жертв возросло до 4. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Под завалами дома в Киевском районе, разрушенном вчера российским агрессором, найдено тело погибшей женщины. Сейчас его достают спасатели», — отметил он.
Известно, что 34 жителей получили ранения.
Ранее мы писали, что 24 сентября россияне обстреляли четыре административных района Харькова. Боеприпасы попали в многоэтажные жилые дома.
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