Российские войска с трех сторон наступают на Угледар: бои идут на окраинах города – британская разведка

Армия РФ добились дальнейших успехов в районе города Угледар Донецкой области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Весьма вероятно, что российские войска теперь угрожают городу с трех сторон. Они уже ведут бои на окраинах города, которые Россия неоднократно пыталась атаковать с 2022 года. Вероятно, что россияне продолжат оказывать давление на эту хорошо защищенную часть линии в течение следующей недели.

Напомним, что российские войска штурмуют Угледар и уничтожают город. Ситуация там критическая.