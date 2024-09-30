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Главное за день: Под Покровском захвачены два села. Паспорт РФ - последствия для украинцев

30 сентября 2024, 23:00

Главное за день: Под Покровском захвачены два села. Паспорт РФ - последствия для украинцев

Политика

Некоторые детали плана победы Украины являются закрытыми для украинцев, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он объяснил это тем, что вся публичная информация известна не только внутри страны, но и за ее пределами, в том числе недоброжелателям.

Российский президент Владимир Путин не поехал на оккупированную территорию Украины, в города, которые в Кремле называют «новыми регионами». Сегодня, в оккупации отмечают так называемую «годовщину» — прошло два года с момента как Россия аннексировала оккупированные территории Украины. Речь о «воссоединении» он зачитал по видеосвязи.

Общество

Украинцы, которые на временно оккупированных территориях получили российский паспорт по принуждению, не будут нести за это ответственности, заявили в министерстве юстиции Украины.

На оккупированной территории Луганской области жителей одного из поселков в бывшем Первомайске пришлось эвакуировать из-за разбушевавшегося пожара. Кроме этого пожар в лесном массиве нарушил энергоснабжение водозабора, что привело к прекращению подачи воды в поселок Славяносербск и село Красный Лиман, а также на 30% сокращению водоснабжения Алчевска и Перевальска.

В России объявлен осенний призыв с 1 октября по 31 декабря. Призванные в армию РФ, будут находиться на военной службе один год. Планируется призвать 133 тысячи человек. Призыв объявлен также на оккупированных территориях Украины.

В Москве суд вынес приговор Александру Пермякову, обвиненному в покушении на жизнь российского писателя, боевика Захара Прилепина. Пермякову присудили пожизненное заключение.

В Украину с ветровыми потоками из Каспийской низменности идет пылевая буря. Она уже приближается к Луганщине и будет способствовать распространению значительного количества пыли, которая будет оседать в Украине. В восточных, северных, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается большая концентрация пылевых частиц.

Боевые действия

По данным аналитиков DeepState, российская армия оккупировала село Балка Журавка Луганской области. Также оккупанты продвинулись в городах Торецк и Угледар на Донетчине.

Российские оккупанты нанесли удары по двум городам Донецкой области — Лиману и Северску. Погиб мужчина. В результате атаки Мирноград на один человек погиб, еще один — получил травмы. Спасатели оказали домедицинскую помощь и транспортировали в больницу раненого.

Армия РФ дронами атаковала город Купянск на Харьковщине. Под ударом оказалась остановка общественного транспорта, есть погибший и раненый.

«Военный корреспондент» прокремлевского издания «Известия» Денис Кулага получил ранения под городом Часов Яр Донецкой области. При возвращении со съемок в квадроцикл, на котором он передвигался, ударил FPV-дрон. Кулага получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей.

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