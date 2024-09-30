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Головне за день: Під Покровськом захоплено два села. Паспорт РФ – наслідки для українців

30 вересня 2024, 23:00

Головне за день: Під Покровськом захоплено два села. Паспорт РФ – наслідки для українців

Політика

 Деякі деталі плану перемоги України закриті для українців, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Він пояснив це тим, що вся публічна інформація відома не лише всередині країни, а й за її межами, зокрема, опонентам.

Російський президент Володимир Путін не поїхав на окуповану територію України, у міста, які в Кремлі називають «новими регіонами». Сьогодні в окупації відзначають так звану «річницю» — минуло два роки з моменту, коли Росія анексувала окуповані території України. Промову про «возз'єднання» він зачитав по відеозв'язку.

Суспільство

 Українці, які на тимчасово окупованих територіях отримали примусовий російський паспорт, не нестимуть за це відповідальності, заявили в міністерстві юстиції України.

На окупованій території Луганської області мешканців одного з селищ у колишньому Первомайську довелося евакуювати через пожежу. Стихія в лісовому масиві порушила енергопостачання водозабору, що призвело до припинення подачі води до селища Слов'яносербськ та села Красний Лиман, а також на 30% скорочення водопостачання Алчевська та Перевальська.

У Росії оголошено осінній призов з 1 жовтня до 31 грудня. Призовники будуть перебувати на військовій службі один рік. Планується призвати 133 тисячі осіб. Призов оголошено також на окупованих територіях України.

У Москві суд ухвалив вирок Олександру Пермякову, звинуваченому в замаху на життя російського письменника, бойовика Захара Прилепіна. Пермякову присудили довічне ув'язнення.

В Україну з вітровими потоками з Каспійської низовини йде пилова буря. Вона вже наближається до Луганщини та сприятиме поширенню значної кількості пилу, який осідатиме в Україні. У східних, північних, Полтавській та Дніпропетровській областях очікується велика концентрація пилових частинок.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, російська армія окупувала село Балка Журавка Луганської області. Також окупанти просунулися у містах Торецьк та Вугледар на Донеччині.

Російські окупанти завдали ударів по двох містах Донецької області — Лиману та Сіверську. Загинув чоловік. Внаслідок атаки на Мирноград одна людина загинула, ще одна — зазнала травм. Рятувальники надали домомедичну допомогу та транспортували до лікарні пораненого.

Армія РФ дронами атакувала місто Куп'янськ на Харківщині. Під ударом опинилася зупинка громадського транспорту, є загиблий та поранений.

«Військовий кореспондент» прокремлівського видання «Известия» Денис Кулага отримав поранення під містом Часів Яр Донецької області. При поверненні зі зйомок до квадроциклу, на якому він пересувався, вдарив FPV-дрон. Кулага отримав осколкові поранення обох ніг, а також опіки та переломи нижніх кінцівок.

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