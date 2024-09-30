Россияне утром убили в Северске пенсионера

Российские оккупанты 30 сентября нанесли удары по двум городам Донецкой области — Лиману и Северску. Есть информация о гибели мужчины. Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, передает Суспільне Донбас.



По ее словам, российская армия в 09:10 атаковала окрестности Лимана. Информации о жертвах и пострадавших нет.



Медведева уточнила, что около 11:00 захватчики убили 70-летнего мужчину в Северске. Город был обстрелян с помощью ствольной артиллерии.



Из-за обстрелов Лимана и Северска полиция начала досудебные расследования за нарушение законов и обычаев войны, часть 1 и 2 статьи 438 УК Украины.



Ранее мы писали, что российские военные в понедельник, 30 сентября, обстреляли Мирноград. В результате атаки один человек погиб, еще один — получил травмы. Спасатели оказали домедицинскую помощь и транспортировали в больницу раненого.