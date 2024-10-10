Главное за день: Удары по складу беспилотников и аэродрому в РФ. Обстрел Запорожья

Политика



Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не обсуждал с главами стран-партнеров вопросы прекращения огня в войне.



Экономика



Более 71 миллиона гривен из областного бюджета Донетчины выделили для нужд подразделений, выполняющих задачи на территории Донецкой области.



Общество



Журналистка Виктория Рощина умерла в российском плену. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что что Рощина должна была быть включена в один из ближайших обменов пленными. Ее должны были этапировать в московскую тюрьму «Лефортово», чтобы подготовить возвращение в Украину.



На оккупированной территории жестоко убили 44-летнюю военную медсестру Галину Костикову из России. Женщина не выходила на связь с семьей с ноября прошлого года. Тело женщины нашли спустя более полугода с момента исчезновения, пишут омские СМИ. По их данным, медсестру убили неизвестные люди, которые истязали ее. Женщина погибла от ударов молотком и колотых ран.



Российские и донецкие пропагандистские СМИ показали кадры, как бывший американский актер, режиссер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, посетил оккупированную Еленовку Донецкой области. Через решетку на улице Сигал общается с военнопленными, предположительно, бойцами полка «Азов». Многие СМИ преподнесли данные кадры как недавно снятые. Предположительно, показанные кадры были сняты в августе 2022 года после того, как в ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии, в которой находились украинские военнопленные.



Около 260 тысяч жителей севера Донецкой области остаются без устойчивого водоснабжения из-за боевых действий — российские обстрелы разрушают коммуникации в регионе.



Боевые действия



Еще 2 октября минобороны РФ заявило о якобы захвате села Верхнекаменское Донецкой области. это заявления опровергли Z-блогеры, российские «военкоры» и аналитики DeepState.



В Торецке Донецкой области ситуация остается сложной, Силы обороны сдерживают наступление, но российские войска постоянно штурмуют их, пополняя личный состав.



Село Новоселидовка и поселок Ямполь попали под российский обстрел, один человек погиб, один ранен. В поселке Ямполь в результате атаки один житель получил ранения.



Шесть человек пострадали после удара войск РФ по Запорожью. Загорелся один из поврежденных частных домов. Пожарные ликвидировали пожар. Частично разрушены 29 домов. Кроме этого, известно о двух травмированных из-за российских атак по Николаеву.



ВСУ нанесли удар по складу БПЛА «Герань-2» в поселке Октябрьский Краснодарского края РФ. В результате удара склад и его содержимое уничтожены. Пожар потушили спустя два часа после удара. Другие последствия атаки уточняются.



Силы обороны Украины атаковали военный аэродром «Ханская» в Республике Адыгея РФ. В частности, под удар попал склад боеприпасов. Известно, что на аэродроме базировались самолеты Су-27 и Су-34. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.



«Новости Донбасса» в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.