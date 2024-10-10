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Головне за день: Удари по складу безпілотників та аеродрому у РФ. Обстріл Запоріжжя

10 жовтня 2024, 23:22

Головне за день: Удари по складу безпілотників та аеродрому у РФ. Обстріл Запоріжжя

Політика

 Президент України Володимир Зеленський заявляє , що не обговорював із главами країн-партнерів питання припинення вогню у війні.

Економіка

 Понад 71 мільйон гривень з обласного бюджету Донеччини виділили для потреб підрозділів, які виконують завдання на території Донецької області.

Суспільство

 Журналістка Вікторія Рощина померла у російському полоні. Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Рощина мала бути включена в один із найближчих обмінів полоненими. Її мали етапувати до московської в'язниці «Лефортово», щоб підготувати повернення до України.

На окупованій території жорстоко вбили 44-річну військову медсестру Галину Костікову з Росії. Жінка не виходила на зв'язок із сім'єю з листопада минулого року. Тіло жінки знайшли понад півроку з моменту зникнення, пишуть омські ЗМІ. За їхніми даними, медсестру вбили невідомі люди, які катували її. Жінка загинула від ударів молотком та колотих ран.

Російські та донецькі пропагандистські ЗМІ показали кадри, як колишній американський актор, режисер Стівен Сігал, який має російське громадянство, відвідав окуповану Оленівку Донецької області. Через ґрати на вулиці Сігал спілкується з військовополоненими, ймовірно, бійцями полку «Азов». Багато ЗМІ піднесли дані кадри як нещодавно зняті. Імовірно, показані кадри було знято у серпні 2022 року після того, як у ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії, в якій перебували українські військовополонені.

Близько 260 тисяч жителів півночі Донецької області залишаються без стійкого водопостачання через бойові дії — російські обстріли руйнують комунікації в регіоні.

Бойові дії

 Ще 2 жовтня міноборони РФ заявило про нібито захоплення села Верхньокам'янське Донецької області. цю заяву спростували Z-блогери, російські «військори» та аналітики DeepState.

У Торецьку на Донеччині ситуація залишається складною, Сили оборони стримують наступ, але російські війська постійно штурмують їх, поповнюючи особовий склад.

Село Новоселидівка та селище Ямпіль потрапили під російський обстріл, одна людина загинула, одна поранена. 

Шість людей постраждали після удару військ РФ по Запоріжжю. Загорівся один із пошкоджених приватних будинків. Пожежники ліквідували пожежу. Частково зруйновано 29 будинків. Крім цього, відомо про двох травмованих через російські атаки по Миколаєву.

ЗСУ завдали удару по складу БПЛА «Герань-2» у селищі Жовтневий Краснодарського краю РФ. Внаслідок удару склад та його вміст знищено. Пожежу загасили через дві години після удару. Інші наслідки атаки уточнюються.

Сили оборони України атакували військовий аеродром «Ханська» в Республіці Адигея РФ. Зокрема під удар потрапив склад боєприпасів. Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-27 та Су-34. Докладніша інформація про наслідки поразки уточнюється.

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